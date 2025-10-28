المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل أمم أفريقيا.. 12 فرصة أمام صلاح لمصالحة جماهير ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:50 م 28/10/2025
صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

يأمل اللاعب محمد صلاح في مصالحة جماهير نادي ليفربول، قبل المشاركة مع منتخب مصر في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

وتراجع صلاح عن تقديم المستويات المعهودة عنه مع ليفربول هذا الموسم، مكتفيًا بإحراز 4 أهداف في 13 مباراة بجميع المسابقات الرسمية، بواقع ثلاثة في الدوري الإنجليزي وهدف وحيد في دوري أبطال أوروبا.

12 فرصة لصلاح من أجل مصالحة ليفربول

يتزامن تراجع صلاح هذا الموسم مع نتائج سلبية قياسية لفريق المدرب الهولندي آرني سلوت، خاصة في الدوري الإنجليزي.

وخسر ليفربول آخر 4 مباريات خاضها في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 على يد كل من كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد على الترتيب، ليهبط إلى المركز السابع بعدما حقق العلامة الكاملة في الجولات الخمس الأولى.

ولا تتناسب أرقام صلاح هذا الموسم مع الإحصائيات التي اعتادت عليها جماهير ليفربول منه، منذ وصوله في صيف 2017.

ويتعين على صلاح أن يصالح جماهير ليفربول الغاضبة قبل غيابه المؤكد عما لا يقل عن 5 مباريات متتالية بسبب كأس أمم أفريقيا، فيما يملك 12 فرصة مقبلة على النحو الآتي..

- كريستال بالاس في كأس الرابطة

- أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

- ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

- مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

- نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

- بي آس إفي آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

- وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

- سندرلاند في الدوري الإنجليزي

- ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

- إنتر في دوري أبطال أوروبا

- برايتون في الدوري الإنجليزي

- توتنهام في الدوري الإنجليزي

منتخب مصر في أمم أفريقيا

يبدأ منتخب مصر مشوار كأس أمم أفريقيا 2025 في 22 ديسمبر، أي بعد يومين فقط من مباراة ليفربول وتوتنهام.

ومن الوارد أن يسمح منتخب مصر لصلاح بالمشاركة ضد توتنهام في 20 ديسمبر، على أن يلتحق بالبعثة المشاركة في كأس أمم أفريقيا بعدها مباشرة، ليغيب -إذا استمرت مغامرة فريق حسام حسن إلى النهائي- عن 5 مباريات متتالية.

وتقام مباريات ليفربول التي من المحتمل أن يغيب عنها صلاح في الدوري الإنجليزي فقط ضد كل من وولفرهامبتون وليدز وفولهام وأرسنال وبيرنلي على الترتيب.

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

إعلان

