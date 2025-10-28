أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، فوز النجم الكاميروني بريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مبيومو قاد مانشستر يونايتد للفوز على برايتون بعد تسجيله لهدفين في الفوز بنتيجة (4-2)، الذي أقيم في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وحصل مبيومو على نسبة تصويت من الجماهير بلغت 45%، وكان الهولندي ميكي فان دي فين لاعب توتنهام هوتسبر أقرب منافس له بنسبة 27%.

بينما جاءت نسبة تصويت السداسي الآخر، إيبيريتشي إيزي (10%)، بريندون آرونسون (6%)، أمادو أونانا (4%)، جرانيت تشاكا (4%)، زيان فليمينج (2%) وميكائيل كايودي (2%).

اللاعبون الذين حصلوا على جائزة أفضل لاعب في الجولة بالدوري الإنجليزي:

الجولة الأولى: ريتشاليسون (توتنهام).

الجولة الثانية: جواو بالينيا (توتنهام).

الجولة الثالثة: دومينيك سوبوسلاي (ليفربول).

الجولة الرابعة: لوكاس بيرجفال (توتنهام).

الجولة الخامسة: ريان جرافنبرخ (ليفربول).

الجولة السادسة: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).

الجولة السابعة: مويسيس كايسيدو (تشيلسي).

الجولة الثامنة: هاري ماجواير (مانشستر يونايتد).

الجولة التاسعة: بريان مبيومو (مانشستر يونايتد).