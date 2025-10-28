المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
22:45
ميلان

ميلان

كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر

النصر

- -
21:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
ليتشي

ليتشي

- -
20:30
نابولي

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين
الأخدود

الأخدود

0 0
18:10
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بريان مبيومو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة 9 من الدوري الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:19 م 28/10/2025
احتفال بريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد

مبيومو

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، فوز النجم الكاميروني بريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مبيومو قاد مانشستر يونايتد للفوز على برايتون بعد تسجيله لهدفين في الفوز بنتيجة (4-2)، الذي أقيم في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وحصل مبيومو على نسبة تصويت من الجماهير بلغت 45%، وكان الهولندي ميكي فان دي فين لاعب توتنهام هوتسبر أقرب منافس له بنسبة 27%.

بينما جاءت نسبة تصويت السداسي الآخر، إيبيريتشي إيزي (10%)، بريندون آرونسون (6%)، أمادو أونانا (4%)، جرانيت تشاكا (4%)، زيان فليمينج (2%) وميكائيل كايودي (2%).

اللاعبون الذين حصلوا على جائزة أفضل لاعب في الجولة بالدوري الإنجليزي:

الجولة الأولى: ريتشاليسون (توتنهام).
الجولة الثانية: جواو بالينيا (توتنهام).
الجولة الثالثة: دومينيك سوبوسلاي (ليفربول).
الجولة الرابعة: لوكاس بيرجفال (توتنهام).
الجولة الخامسة: ريان جرافنبرخ (ليفربول).
الجولة السادسة: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).
الجولة السابعة: مويسيس كايسيدو (تشيلسي).
الجولة الثامنة: هاري ماجواير (مانشستر يونايتد).
الجولة التاسعة: بريان مبيومو (مانشستر يونايتد).

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد بريميرليج بريان مبيومو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg