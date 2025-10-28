المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أكثر من نصفها إيطالي.. 7 أندية تبحث عن الفوز الأول في الدوريات الكبرى بأوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:54 م 28/10/2025
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون ينتظر الفوز الأول في الدوري الإنجليزي

انقضى ما يقرب من ربع الموسم في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا 2025-2026 دون أن تحقق 7 فرق انتصارها الأول حتى الآن.

وتضم الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

7 أندية تبحث عن الفوز الأول في أوروبا

نجحت جميع أندية الدوري الإسباني في تحقيق فوز واحد على الأقل في مبارياتها هذا الموسم.

وفيما يلي، جميع الفرق التي ما زالت تنتظر أن تحقق فوزها الأول في الدوريات الأوروبية الكبرى..

- ميتز من الدوري الفرنسي: تعادل 2 وخسر 7 من أصل 9 مباريات

- وولفرهامبتون من الدوري الإنجليزي: تعادل 2 وخسر 7 من أصل 9 مباريات

- هيلاس فيرونا من الدوري الإيطالي: تعادل 5 وخسر 3 من أصل 8 مباريات

- فيورنتينا من الدوري الإيطالي: تعادل 4 وخسر 4 من أصل 8 مباريات

- بيزا من الدوري الإيطالي: تعادل 4 وخسر 4 من أصل 8 مباريات

- جنوى من الدوري الإيطالي: تعادل 3 وخسر 5 من أصل 8 مباريات

- بوروسيا مونشنجلادباخ من الدوري الألماني: تعادل 3 وخسر 5 من أصل 8 مباريات

يشار إلى أن الفرق السابقة لم تقرر بعد إقالة مدربها، رغم سوء النتائج هذا الموسم، باستثناء مونشنجلادباخ الذي أطاح بالسويسري جيراردو سيواني من منصبه.

