انقضى ما يقرب من ربع الموسم في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا 2025-2026 دون أن تحقق 7 فرق انتصارها الأول حتى الآن.

وتضم الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

7 أندية تبحث عن الفوز الأول في أوروبا

نجحت جميع أندية الدوري الإسباني في تحقيق فوز واحد على الأقل في مبارياتها هذا الموسم.

وفيما يلي، جميع الفرق التي ما زالت تنتظر أن تحقق فوزها الأول في الدوريات الأوروبية الكبرى..

- ميتز من الدوري الفرنسي: تعادل 2 وخسر 7 من أصل 9 مباريات

- وولفرهامبتون من الدوري الإنجليزي: تعادل 2 وخسر 7 من أصل 9 مباريات

- هيلاس فيرونا من الدوري الإيطالي: تعادل 5 وخسر 3 من أصل 8 مباريات

- فيورنتينا من الدوري الإيطالي: تعادل 4 وخسر 4 من أصل 8 مباريات

- بيزا من الدوري الإيطالي: تعادل 4 وخسر 4 من أصل 8 مباريات

- جنوى من الدوري الإيطالي: تعادل 3 وخسر 5 من أصل 8 مباريات

- بوروسيا مونشنجلادباخ من الدوري الألماني: تعادل 3 وخسر 5 من أصل 8 مباريات

يشار إلى أن الفرق السابقة لم تقرر بعد إقالة مدربها، رغم سوء النتائج هذا الموسم، باستثناء مونشنجلادباخ الذي أطاح بالسويسري جيراردو سيواني من منصبه.