صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

ضربة مزدوجة لأرتيتا

تلقى ميكيل أرتيتا مدرب نادي أرسنال الإنجليزي، ضربة مزدوجة بعض تعرض الثنائي ويليام ساليبا وجابرييل مارتينيلي للإصابة قبل مواجهة برايتون في الدور الرابع من كأس كاراباو.

وقال أرتيتا: "ساليبا خارج مباراة برايتون، نقوم بتقييم حالته، لكنه لن يشارك في هذه المباراة".

وفي حديثه عن حالة مارتينيلي، أتم أرتيتا: "يبدو أنه سيغيب، علينا إجراء المزيد من الفحوصات لمعرفة مدى إصابته، لكن هذه المباراة ستكون مبكرة جدًا بالنسبة له".

ذا صن

مؤتمر سلوت

قرر الهولندي آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، عدم إقامة مؤتمر صحفي قبل مواجهة كريستال بالاس في كأس كاراباو.

واختار المدرب الهولندي عدم عقد مؤتمر صحفي قبل المباراة للتخطيط لتكتيكاته قبل مواجهة كريستال بالاس، في ظل السلسلة السلبية للفريق في الدوري الإنجليزي.

سكاي سبورتس

عودة ديلاب

أكد إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي، عن جاهزية المهاجم ليام ديلاب للعودة والمشاركة أمام ولفرهامبتون في كأس كاراباو.

وقال ماريسكا: "ديلاب جاهز للمباراة، شارك في المران بالكامل أمس دون أي مشكلة وهو متاح للمباراة".

وأضاف: "علينا أن نكون حذرين معه، هل هو جاهز لخوض 90 دقيقة؟ لا، لأنه غاب لمدة شهرين ويحتاج للعودة تدريجيا إلى كامل لياقته".

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

موقف فينيسيوس

يبدو أن العلاقة بين تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد وفينيسيوس جونيو، وصلت لطريق مسدود، حيث سيكون محل نقاش قبل تجديد عقد اللاعب البرازيلي مع الفريق الملكي.

وأبلغ فينيسيوس ممثليه في الأسبوع الماضي، بأنه يريد المغادرة عن ريال مدريد إذا لم يكن في الحسابات الأساسية لفريقه تحت قيادة أولونسو.

ويفكر فينيسيوس في الرحيل عن ريال مدريد أو المغادرة بعد نهاية عقده بنهاية عام 2027.

عودة ليفاندوفسكي

خاض فريق برشلونة تدريبا قويا مساء الثلاثاء، بعد الخسارة من ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الإسبانية.

وكان أحد أهم أخبار التدريب هو عودة روبرت ليفاندوفسكي، الذي أكمل جزءًا من الحصة التدريبية مع اللاعبين الذين لم يشاركوا أساسيين في مباراة مدريد.

وكرّر ليفاندوفسكي الحصة التدريبية بهدف استكمال تعافيه من إصابة في أوتار الركبة في ساقه اليسرى.

ماركا

إصابة باريوس

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تفاصيل الإصابة التي يعاني منها بابلو باريوس لاعب خط وسط الفريق.

وأشار أتلتيكو مدريد، إلى أن بابلو باريوس يعاني من إصابة عضلية طفيفة، شخّصها الجهاز الطبي للنادي بعد فحوصات أُجريت له.

وأنهى أنه سيخضع لجلسات علاج طبيعي وإعادة تأهيل في صالة الألعاب الرياضية، وسيُحدد تطور إصابته عودته للمنافسة.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

غضب كونتي

انفجر المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي غضبًا بعد فوز نابولي (1-0) على ليتشي، خارج أرضه.

وقال كونتي ردًا على الانتقادات التي يواجهها نابولي هذا الموسم: "الناس تنسى أننا نعمل في ظروف صعبة.. يتحدث البعض عن الصفقات الكبيرة، وهناك من يزعم أننا نستفيد من إصابة لوكاكو ودي بروين، هذا كلام سخيف تمامًا".

وأضاف: "الآن لم يتبق لنابولي في حراسة المرمى سوى ميلينكوفيتش سافيتش، ومع ذلك كان هناك من ينتقد تعاقدنا معه في الصيف".

توتو ميركاتو ويب

صدمة في نابولي

تأكدت حاجة اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين إلى الخضوع لعملية جراحية، ما يعني غيابه فترة طويلة عن صفوف نابولي.

وقال ليلي أوريالي، المنسق الرياضي لنابولي: "العملية الجراحية ستتم غدًا، ومن المتوقع أن تكون مدة غياب دي بروين بين 3 و4 أشهر".

وتابع: "نشعر بالحزن على إصابة كيفن دي بروين لأنه تأقلم مع نابولي سريعًا".

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

قضية بيرالدو

يواصل اللاعب البرازيلي لوكاس بيرالدو محاولة فرض اسمه على تشكيل باريس سان جيرمان، رغم الانتقادات الجماهيرية.

وقال المدرب لويس إنريكي دفاعًا عن بيرالدو: "ما زال لاعبًا شابًا لكنه يملك شخصية قوية.. أحب قدرته على اللعب بالكرة والدفاع بذكاء، وسعيد بما يقدمه".

وأضاف: "بيرالدو لا يشارك في كل المباريات، لكن هذا طبيعي في فريق مثل باريس سان جيرمان".

ليكيب

خبر سار في باريس سان جيرمان

تلقت جماهير نادي باريس سان جيرمان خبرًا سارًا في التدريبات الجماعية، بعد مشاركة كل من فابيان رويز وجواو نيفيز.

وكان رويز ونيفيز غابا عدة أسابيع عن باريس سان جيرمان بسبب إصابات عضلية، لكنهما أصبحا جاهزين للمشاركة في المباريات بدءًا من لقاء لوريان.

وقال المدرب لويس إنريكي في هذا الصدد: "عودة جواو نيفيز وفابيان رويز خبر رائع بالنسبة لنا".

الصحافة الألمانية

بيلد

مفاجأة كومباني

فاجأ فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، الجميع في المؤتمر الصحفي لمباراته مع كولن في كأس ألمانيا.

وعندما سُئل مدرب بايرن ميونخ عن التشكيل الأساسي لمباراته مع كولن.. قال: "بصراحة، لا يهمني من يلعب! حسنًا".

وأضاف: "يكسب اللاعبون مراكزهم أو دقائق لعبهم من خلال أدائهم، يلعب الشكل والتكتيك دورًا مهمًا، ولكن في النهاية، يجب ألا ننسى أن أمامنا الكثير من المباريات".

د ب أ

شعور كومباني

قال فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، إنه لا يشعر بالضغط قبل مواجهة كولن في الدور الثاني بكأس ألمانيا.

وقال في مؤتمر صحفي: "أحب دائما عندما نكون تحت ضغط كبير. لم يكن لهذا تأثير سيء على فريقي. أشعر دائما أنه عندما يكون الأداء صحيحا، يكون لدينا الفرصة للتأهل للدور التالي أو حصد النقاط الثلاثة".

وأضاف: "الضغط لا يزعجني. ولكن الرغبة في التواجد في نهائي الكأس ليست لدى الجماهير فقط، بل لدينا نحن أيضا".