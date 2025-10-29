أرتيتا: داومان يعشق أرسنال ونريده معنا لسنوات طويلة

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، رغبته في استمرار الموهبة الصاعدة ماكس داومان داخل صفوف النادي لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن اللاعب الشاب مرتبط عاطفيًا بالفريق ويُظهر التزامًا كبيرًا تجاه مشروع النادي.

وكان أرسنال قد توصل الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع داومان (15 عامًا) للتوقيع على عقد منحة دراسية يبدأ من الموسم المقبل، تمهيدًا لإبرام عقد احترافي معه بمجرد بلوغه سن السابعة عشرة.

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية: "هذا ما نريده جميعًا، وأعتقد أنه ما يريده هو أيضًا. بعد ذلك الأمر يعود أكثر إلى أندريا (بيرتا، المدير الرياضي) والنادي".

وأضاف مدرب أرسنال: "الشعور الذي لدي هو أنه بالفعل يعشق النادي. هو من مشجعي أرسنال الكبار، وعائلته سعيدة للغاية بالطريقة التي يتطور بها الوضع من حوله".

واختتم أرتيتا حديثه قائلاً: "نأمل أن يظل معنا لسنوات عديدة. كل ما أسمعه من اللاعب وعائلته إيجابي للغاية".