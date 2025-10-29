توتنهام يستهدف إعادة مكتومناي للدوري الإنجليزي

يستهدف نادي توتنهام هوتسبير إعادة الدولي الأسكتلندي سكوت مكتومناي، نجم فريق نابولي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، نظرًا للمستويات المميزة التي يقدمها مع النادي الإيطالي.

وبحسب موقع "TEAMtalk"، فإن توتنهام يتطلع إلى التعاقد مع لاعب الوسط مكتومناي، إلا أن إدارة نابولي لن تناقش أي عرض لبيعه في يناير المقبل.

وأفاد الموقع العالمي أن مكتومناي لا يخطط لمغادرة نابولي خلال الميركاتو الشتوي، خاصة أن صاحب الـ28 عامًا يرغب في الاستمرار مع النادي الإيطالي، إذ يمتد عقده الحالي حتى صيف 2028.

وخطف مكتومناي الأنظار منذ انتقاله إلى نابولي قادمًا من مانشستر يونايتد في صيف 2024، في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وشارك لاعب وسط نابولي في 11 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

وفي الموسم الماضي، قدّم الدولي الأسكتلندي عروضًا قوية ساهمت في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي، ليُختار أفضل لاعب في البطولة.

وخاض مكتومناي 39 مباراة خلال الموسم الماضي في جميع المسابقات، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 6 أهداف.