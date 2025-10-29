المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
باكيتا يطلب الرحيل عن وست هام في يناير

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:54 ص 29/10/2025
لوكاس باكيتا

باكيتا

كشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن النجم البرازيلي لوكاس باكيتا أبدى رغبته في مغادرة نادي وست هام يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكان نادي أستون فيلا قد أبدى اهتمامه بضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في نهاية سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن وست هام رفض الاستغناء عنه آنذاك.

ويمتد عقد باكيتا مع النادي اللندني حتى صيف 2027، لكن الفريق يعاني حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحتل المركز قبل الأخير بفارق أربع نقاط عن مراكز الأمان.

وتسعى إدارة الهامرز خلال الميركاتو الشتوي إلى تدعيم الصفوف عبر التعاقد مع مهاجم ولاعب وسط ومدافع على الأقل لإنقاذ الموسم، إلا أن المهمة تبدو صعبة نظرًا لندرة اللاعبين المميزين المتاحين في يناير، فضلًا عن تردد العديد منهم في الانضمام إلى نادٍ مهدد بالهبوط، خاصة وأن الهبوط قد يؤدي إلى خفض رواتب اللاعبين بنسبة تصل إلى 50%.

الدوري الإنجليزي باكيتا وست هام

