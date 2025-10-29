صراع لندني بين توتنهام ووست هام لضم ماسون جرينوود

أصبح الجناح الإنجليزي ماسون جرينوود، لاعب أولمبيك مارسيليا، محط أنظار العديد من الأندية بعد ارتباط اسمه مؤخرًا بنادي برشلونة.

صاحب الـ24 عامًا يقدم مستويات مميزة منذ رحيله عن مانشستر يونايتد، حيث بدأ في استعادة بريقه مع مارسيليا، خاصة في الموسم الحالي.

وأفاد موقع "TEAMtalk" أن ناديي توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد مهتمان بضم جرينوود في الفترة المقبلة.

خاض الجناح الإنجليزي 12 مباراة في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، سواء في الدوري الفرنسي أو دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

انتقل جرينوود إلى مارسيليا في صيف 2024 قادمًا من مانشستر يونايتد في صفقة بلغت قيمتها نحو 26 مليون يورو.

يُعد جرينوود من ناشئي مانشستر يونايتد، حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2019.