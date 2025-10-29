يثق بوكايو ساكا، نجم أرسنال، في قدرة فريقه على حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ويعتقد أن المتصدر الحالي لديه الآن القوة اللازمة بعد الاكتفاء بالوصافة في المواسم الـ3 الماضية.

أرسنال يتصدر حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام بورنموث، أقرب ملاحقيه، بعد انتهاء أول 9 جولات من المسابقة.

وقال ساكا في مقابلة حصرية مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "أحيانا أشعر أن الأمر تم تحليله بشكل مبالغ فيه، لكن هذا العام أشعر أننا مجموعة قوية للغاية ولدينا الكثير من الجودة".

وأضاف: "لقد عانينا بالفعل من الكثير من الإصابات، لكن اللاعبين الذين جاءوا أظهروا أننا جميعا قادرون على الحفاظ على المستوى في أعلى مستوياته، وهذا ما سنحتاجه للوصول إلى النهاية".

وأوضح: "أعتقد أن هذا هو المكان الذي انزلقنا فيه في بضعة مواسم، ولكن هذا الموسم حصلنا على ذلك وهذا يجعلني أؤمن حقا بأننا قادرون على القيام بذلك".

وتابع: "في الماضي، لم نحقق نتيجة جيدة في عدة مباريات حاسمة مثل مباراة نيوكاسل خارج أرضنا، ولكن هذا العام فعلنا ذلك (الفوز 2-1)".

واستدرك: "لكنني أعتقد أيضا أنه من المبكر بعض الشيء الحديث عن موسمنا، لقد شاركتُ في سباق اللقب على مدار السنوات الـ3 الماضية، وحققتُ المركز الثاني في جميعها".

واستمر: "ما فهمته من ذلك وما تعلمته هو أن الوقت الحالي ليس مهما جدا، إنه في أبريل، حينها يجب أن تكون حاضرا، وهناك يجب أن تسعى لتحقيق المركز الأول".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "الأمر الآن يتعلق بالبقاء على نفس المنوال، وبناء الزخم الخاص بك، لقد كان لدينا الكثير من أفراد المجموعة معا لسنوات عديدة الآن، ومررنا بالكثير معا، والآن نريد فقط اتخاذ الخطوة التالية".

