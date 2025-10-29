المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

يوفنتوس مهتم بضم جوستو من تشيلسي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:48 م 29/10/2025
مالو جوستو لاعب تشيلسي خلال مواجهة بالميراس

مالو جوستو

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع مالو جوستو لاعب تشيلسي الإنجليزي.

أفادت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية لأن يوفنتوس يُبدي اهتماما باللاعب البالغ من العمر 22 عاما، في ظل سعيه لتعزيز مركز الظهير الأيمن.

وأشار التقرير إلى أن أسلوب لعبه الهجومي وسرعته في الرواق الأيمن هو ما يثير إعجاب إدارة يوفنتوس.

وقد يدرس يوفنتوس إمكانية إبرام صفقة في الميركاتو الشتوي بشهر يناير المقبل، على الرغم من إدراكه صعوبة تحقيق ذلك.

جدير بالذكر أن جوستو انضم إلى تشيلسي في 2023 قادما من أولمبيك ليون الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي مع "البلوز" حتى صيف 2030.

وشارك اللاعب الفرنسي في 10 مباريات مع الفريق اللندني هذا الموسم بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفين ولم يسجل.

تشيلسي يوفنتوس مالو جوستو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

