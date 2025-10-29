يوفنتوس مهتم بضم جوستو من تشيلسي

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع مالو جوستو لاعب تشيلسي الإنجليزي.

أفادت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية لأن يوفنتوس يُبدي اهتماما باللاعب البالغ من العمر 22 عاما، في ظل سعيه لتعزيز مركز الظهير الأيمن.

وأشار التقرير إلى أن أسلوب لعبه الهجومي وسرعته في الرواق الأيمن هو ما يثير إعجاب إدارة يوفنتوس.

وقد يدرس يوفنتوس إمكانية إبرام صفقة في الميركاتو الشتوي بشهر يناير المقبل، على الرغم من إدراكه صعوبة تحقيق ذلك.

جدير بالذكر أن جوستو انضم إلى تشيلسي في 2023 قادما من أولمبيك ليون الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي مع "البلوز" حتى صيف 2030.

وشارك اللاعب الفرنسي في 10 مباريات مع الفريق اللندني هذا الموسم بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفين ولم يسجل.