كلام فى الكورة
قبل الموعد المتوقع.. أرسنال يقترب من استعادة مادويكي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:08 م 29/10/2025
مادويكي

نوني مادويكي

يقترب نوني مادويكي، لاعب أرسنال، من العودة إلى تدريبات فريقه، قبل الموعد المحدد سابقا لتعافيه من الإصابة.

كان اللاعب البالغ من العمر 23 عاما قد غاب عن الملاعب في الأسابيع الأخيرة بسبب إصابة في الركبة.

ويُحرز الجناح الإنجليزي تقدما سريعا في عملية التعافي، وفقا لموقع "GiveMeSport".

وبات مادويكي على وشك الانضمام إلى جلسات الفريق الأول، بعد أن "نال إشادة من الجهاز الفني لسلوكه والتزامه خلال فترة إعادة التأهيل".

في الوقت ذاته يعتزم أرسنال توخي الحذر في عملية إعادته للتشكيلة.

جدير بالذكر أن مادويكي شارك في 6 مباريات مع الفريق اللندني هذا الموسم بعد انضمامه قادما من الجار تشيلسي، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

أرسنال الدوري الإنجليزي نوني مادويكي

