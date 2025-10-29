قدم نادي ليفربول هذا الموسم انطلاقة سيئة في منافسات الدوري الإنجليزي، بالخسارة في 4 مباريات متتالية.

وبدأ فريق النجم المصري محمد صلاح موسم 2025-2026 في الدوري الإنجليزي على أمثل وجه، بالحصول على العلامة الكاملة في أول 5 مباريات، قبل أن ينهار بالسقوط أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد تواليًا.

انطلاقة ليفربول

أنفق ليفربول نحو 500 مليون يورو في الصيف، ملبيًا جميع طلبات المدرب الهولندي آرني سلوت.

وبانضمام كل من مامارداشفيلي وكيركيز وفريمبونج وفيرتز وإيزاك وإيكيتيكي، اعتقدت الجماهير أن ليفربول سيهيمن تمامًا على الدوري الإنجليزي 2025-2026.

واستطاع ليفربول أن يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي بـ5 انتصارات متتالية، لكنه انهار بشكل مفاجئ في الجولات التالية، ليعيش أوضاعًا متناقضة، بالخسارة في 4 مباريات على التوالي.

ومع انهيار فريق سلوت، أصبحت جماهير ليفربول خائفة من أن يصبح هذا الفريق أسوأ حامل لقب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليستر في 2017.. أسوأ حامل لقب في الدوري الإنجليزي

يحتفظ ليستر سيتي بلقب أسوأ حامل لقب في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ تأسيس نظامه الجديد في 1992.

وحقق ليستر تحت قيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري المعجزة في 2015-2016 بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي في موسم تاريخي لا ينسى، جمع خلاله 81 نقطة، مستفيدًا من تعثر الكبار، إذ أنهى السباق بفارق 10 نقاط عن الوصيف أرسنال.

وفي الموسم التالي 2016-2017، انهار ليستر أو بشكل أدق، توقفت معجزات رانييري في كينج باور ستاديوم.

وعاد ليستر إلى موقعه الطبيعي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لينهي موسم 2016-2017 في المركز الثاني عشر بـ44 نقطة، أي أقل بـ37 نقطة من موسم التتويج، ما جعله أسوأ حامل لقب في تاريخ المسابقة الأشهر بالعالم.

كيف يتجنب انتكاسة ليستر سيتي؟

لا يبدو ليفربول مرشحًا رغم الانتكاسة التي يعيشها في الوقت الحالي، لتكرار سيناريو ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2016-2017.

وما زال سباق الدوري الإنجليزي في الأمتار الأولى، إذ انقضت 9 جولات، مع تبقي 29 جولة أخرى في موسم 2025-2026، يحتاج خلالها ليفربول إلى 30 نقطة فقط لتجنب أن يصبح أسوأ حامل لقب في التاريخ.