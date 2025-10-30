صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ذا صن

أزمة توتنهام

يواجه المدرب الدنماركي توماس فرانك أزمة إصابات غير مسبوقة في نادي توتنهام.

وارتفع عدد المصابين في توتنهام إلى 10 لاعبين، بعد تأكد إصابة آرشي جراي، مع فترة غياب لن تقل عن 4 أسابيع مقبلة.

وتضم قائمة المصابين في توتنهام كلًا من جراي وروميرو وأودوجي وسولانكي وبن ديفيز وبيسوما ودراجوسين وماديسون وكولوسيفسكي وتاكاي.

ديلي ميل

تاريخ جديد في أرسنال

كتب اللاعب الشاب ماكس داومان تاريخًا جديدًا مع نادي أرسنال.

وأصبح داومان أصغر لاعب يبدأ مباراة مع نادٍ من الدوري الإنجليزي الممتاز في أي مسابقة رسمية عن عمر 15 عامًا و302 يومًا.

واختار المدرب الإسباني مايكل أرتيتا الدفع بصاحب الـ15 عامًا أساسيًا ضد برايتون في كأس كاراباو.

سكاي سبورتس

اعتراف سلوت

اعترف المدرب الهولندي آرني سلوت بأن نادي ليفربول لا يعطي أهمية كبيرة لكأس كاراباو.

واختار سلوت استبعاد اللاعبين الكبار من تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس، أبرزهم محمد صلاح وفان دايك.

وقال سلوت: "الجميع يعرف أن ليفربول يشارك في كاراباو من أجل اللاعبين الشباب.. أريد أن أصنع لهم طريقًا يسمح لهم باللعب أمام 60 ألف متفرج".

الصحافة الإسبانية

ماركا

رحيل إندريك

اقترب البرازيلي الشاب إندريك لاعب ريال مدريد، من الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل عدم خوضه للمباريات مع الفريق.

ويمتلك إندريك عرضاً من نادي أولمبيك ليون الفرنسي، لينتقل اللاعب البرازيلي إلى النادي الفرنسي على سبيل الإعارة.

موندو ديبورتيفو

غياب بيدري

تلقى نادي برشلونة الإسباني، خبراً صادماً، بعد إصابة لاعب خط الوسط بيدري، والتي ستبعده عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.

وتعرض بيدري لتمزق في الجزء البعيد من عضلة الفخذ الخلفية في ساقه اليسرى، وتقدر فترة غيابه من 4 إلى 5 أسابيع، أي أنه سيعود بعد فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر نوفمبر.

آس

اعتذار فينيسيوس

قدم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، اعتذارا رسمياً عن رد فعله في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وقال فينيسيوس في بيانه: "اليوم أود أن أعتذر لجميع المدريديين عن ردة فعلي عند استبدالي في الكلاسيكو".

وأتم: "أحيانًا تغلبني العاطفة بسبب رغبتي الدائمة في الفوز ومساعدة فريقي، إن طابعي التنافسي نابع من الحب الذي أشعر به تجاه هذا النادي وكل ما يمثله".

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

إنتر يحل الأزمة

اضطر كريستيان كيفو، مدرب إنتر ميلان، إلى استدعاء حارسي مرمى من فريق الشباب لمباراة فيورنتينا في الدوري الإيطالي.

ويفقد إنتر حراسه الأساسيين لأسباب مختلفة منها الإصابة والظروف الخاصة، ليتم استدعاء أليساندرو كاليجاريس، الذي تم ضمه إلى تشكيلتي الفريق في آخر مباراتين بالدوري الإيطالي بعد إصابة دي جينارو.

كما تم استدعاء اللاعب الدولي الألباني الشاب آلان تاهو، البالغ من العمر 18 عامًا، وستكون هذه أول مشاركة له مع الفريق الأول.

رؤية كيليني

يرى جورجيو كيليني، مستشار نادي يوفنتوس، أن لوتشيانو سباليتي مدرب عظيم يتمتع بخبرة وأسلوب كرة قدم حديث.

وقال كيليني: "أعتقد أن سباليتي مدرب رائع، يتمتع بخبرة واسعة ويعتمد أسلوبًا كرويًا عصريًا".

وأضاف: "علينا الانتظار، فلم يتم التوقيع بعد، لذا دعونا نركز على حصد النقاط اليوم".

الصحافة الفرنسية

لوباريزيان

اعتراف فيتينيا

كشف فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان عن دور المدرب لويس إنريكي في مسيرته مع الفريق.

وقال فيتينيا: "وصلت إلى مستوى آخر مع إنريكي، أشعر بالراحة معه، وأشكره جزيل الشكر على ذلك".

وأضاف: "لقد قلتُ ذلك مرارًا وتكرارًا، لكن الشكر لا يكفي أبدًا، لأنه ساعدني حقًا على الوصول إلى مستوى آخر".

RMC Sport

فونسيكا يستسلم لإصابة فوفانا

يفتقد أولمبيك ليون لجهود مهاجمه البلجيكي مالك فوفانا بسبب الإصابة.

وسيغيب فوفانا عن الملاعب "لعدة أشهر"، عقب إصابته ضد ستراسبورج.

وأعرب مدرب ليون باولو فونسيكا، عن أسفه لخسارة لاعب مهم، مؤكدًا أن هذه هي كرة القدم.

الصحافة الألمانية

سكاي ألمانيا

دورتموند المحظوظ

كان بوروسيا دورتموند محظوظا بسبب عدم تواجد تقنية الفيديو في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.

وتأهل دورتموند إلى دور الـ16 من كأس ألمانيا عقب فوزه على فرانكفورت بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.

وكان هدف التعادل الذي أحرزه دورتموند ضد فرانكفورت لا ينبغي احتسابه بسبب وجود موقف تسلل قبل الهدف، حيث لا يتم العمل بتقنية الفيديو في الأدوار الأولى، لذلك كان الفريق الأصفر محظوظا بتأهله للدور القادم من البطولة.

بيلد

مكافأة دياز

كشفت الصحيفة عن تحديد مكافأة فردية قدرها 250 ألف يورو في عقد لاعب بايرن ميونخ لويس دياز.

وأضافت أن هذه المكافأة سيحصل عليها دياز حال فوزه بلقب أفضل هداف في الدوري الألماني أو في دوري أبطال أوروبا.