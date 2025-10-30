المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

- -
18:45
العين

العين

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب وولفرهامبتون يبرر الخسارة أمام تشيلسي بتغييرات شاملة ويؤكد: الانسجام كان صعبًا

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:46 ص 30/10/2025
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

أكد فيتور بيريرا، المدير الفني لفريق وولفرهامبتون، تحمله الكامل لمسؤولية خروج فريقه من دور الـ16 لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عقب الخسارة المثيرة أمام تشيلسي بنتيجة 3-4 مساء الأربعاء.

وشهد الشوط الأول تفوقًا واضحًا لتشيلسي، الذي أنهى نصف المباراة الأول بثلاثية نظيفة حملت توقيع أندري سانتوس في الدقيقة الخامسة، وتيريك جورج في الدقيقة 15، وإستيفاو ويليان في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، نجح وولفرهامبتون في العودة جزئيًا إلى أجواء اللقاء مستفيدًا من تراجع أداء تشيلسي، حيث سجل تولو أروكوداري وديفيد مولر ولف هدفين في الدقيقتين 48 و73. ورغم طرد ليام ديلاب من صفوف "البلوز" في الدقيقة 86، تمكن جيمي بينو جيتنز من إحراز الهدف الرابع لتشيلسي قبل أن يقلص مولر ولف الفارق مجددًا بهدف ثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال بيريرا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "الشوط الأول كان مخيبًا، بعد الهدف الأول بدا الفريق تائهًا واستقبلنا هدفين آخرين، أتحمل المسؤولية بالكامل".

وأضاف: "قمنا بتغيير 11 لاعبًا، وشارك عدد ممن لم يخوضوا مباريات منذ فترة، لذلك كان من الطبيعي أن يظهر نقص في الانسجام".

واختتم مدرب وولفرهامبتون حديثه قائلًا: "بين الشوطين قلت للاعبين إن الخطأ خطئي، لكني أريد رؤية روح الفريق. قدمنا شوطًا ثانيًا رائعًا وفزنا بنتيجته 3-1، وأظهرنا شخصية قوية أمام جماهيرنا".

الدوري الإنجليزي بيريرا وولفرهامبتون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg