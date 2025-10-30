أكد فيتور بيريرا، المدير الفني لفريق وولفرهامبتون، تحمله الكامل لمسؤولية خروج فريقه من دور الـ16 لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عقب الخسارة المثيرة أمام تشيلسي بنتيجة 3-4 مساء الأربعاء.

وشهد الشوط الأول تفوقًا واضحًا لتشيلسي، الذي أنهى نصف المباراة الأول بثلاثية نظيفة حملت توقيع أندري سانتوس في الدقيقة الخامسة، وتيريك جورج في الدقيقة 15، وإستيفاو ويليان في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، نجح وولفرهامبتون في العودة جزئيًا إلى أجواء اللقاء مستفيدًا من تراجع أداء تشيلسي، حيث سجل تولو أروكوداري وديفيد مولر ولف هدفين في الدقيقتين 48 و73. ورغم طرد ليام ديلاب من صفوف "البلوز" في الدقيقة 86، تمكن جيمي بينو جيتنز من إحراز الهدف الرابع لتشيلسي قبل أن يقلص مولر ولف الفارق مجددًا بهدف ثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال بيريرا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "الشوط الأول كان مخيبًا، بعد الهدف الأول بدا الفريق تائهًا واستقبلنا هدفين آخرين، أتحمل المسؤولية بالكامل".

وأضاف: "قمنا بتغيير 11 لاعبًا، وشارك عدد ممن لم يخوضوا مباريات منذ فترة، لذلك كان من الطبيعي أن يظهر نقص في الانسجام".

واختتم مدرب وولفرهامبتون حديثه قائلًا: "بين الشوطين قلت للاعبين إن الخطأ خطئي، لكني أريد رؤية روح الفريق. قدمنا شوطًا ثانيًا رائعًا وفزنا بنتيجته 3-1، وأظهرنا شخصية قوية أمام جماهيرنا".