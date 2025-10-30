أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين لجائزة اللاعب الأفضل في شهر أكتوبر الحالي.

وشملت قائمة المرشحين لجائزة لاعب شهر أكتوبر 2025 في الدوري الإنجليزي الممتاز 8 لاعبين.

يتم اختيار الفائز من خلال دمج أصوات المشجعين، ولجنة من الخبراء، وقائد كل نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المرشحون لجائزة لاعب أكتوبر في الدوري الإنجليزي

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

بريان مبيومو (مانشستر يونايتد)

ماتي كاش (أستون فيلا)

برونو جيماريش (نيوكاسل يونايتد)

إيلي كروبي (بورنموث)

نوردي موكييلي (كريستال بالاس)

إيجور تياجو (برينتفورد)

يورين تيمبر (أرسنال)

