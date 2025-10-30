المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

- -
18:45
العين

العين

مبيومو ينافس هالاند.. المرشحون لجائزة لاعب أكتوبر في الدوري الإنجليزي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:20 م 30/10/2025
هالاند

إيرلينج هالاند

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين لجائزة اللاعب الأفضل في شهر أكتوبر الحالي.

وشملت قائمة المرشحين لجائزة لاعب شهر أكتوبر 2025 في الدوري الإنجليزي الممتاز 8 لاعبين.

يتم اختيار الفائز من خلال دمج أصوات المشجعين، ولجنة من الخبراء، وقائد كل نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المرشحون لجائزة لاعب أكتوبر في الدوري الإنجليزي

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

بريان مبيومو (مانشستر يونايتد)

ماتي كاش (أستون فيلا)

برونو جيماريش (نيوكاسل يونايتد)

إيلي كروبي (بورنموث)

نوردي موكييلي (كريستال بالاس)

إيجور تياجو (برينتفورد)

يورين تيمبر (أرسنال)

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

