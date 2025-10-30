المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

- -
18:45
العين

العين

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

4 مدربين يتنافسون على جائزة مدرب الشهر في البريميرليج

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:36 م 30/10/2025
أرتيتا

أرتيتا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن القائمة النهائية للمدربين المرشحين لجائزة مدرب الشهر عن شهر أكتوبر 2025، والتي تضم أربعة أسماء بارزة، بعد تألقهم مع فرقهم خلال الفترة الماضية.

يمكن للجماهير المشاركة في التصويت عبر الموقع الرسمي للبريميرليج حتى الموعد المحدد، للمساهمة في اختيار أفضل مدرب في أكتوبر 2025.

وتضم القائمة كلًّا من:

روبن أموريم (مانشستر يونايتد)

ميكل أرتيتا (آرسنال)

أوناي إيمري (أستون فيلا)

أندوني إراولا (بورنموث)

وسيكون أمام الجماهير فرصة التصويت لاختيار الفائز حتى الاثنين 3 نوفمبر، على أن تُضاف أصواتهم إلى تصويت لجنة من خبراء كرة القدم لتحديد الفائز النهائي، الذي سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل.

روبن أموريم (مانشستر يونايتد)

قاد مانشستر يونايتد لتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري لأول مرة منذ توليه القيادة في نوفمبر 2024، محققًا 9 نقاط كاملة بفارق أهداف +5. وتغلب الفريق على سندرلاند (2-0) وبرايتون (4-2)، وحقق فوزًا تاريخيًا على ليفربول (2-1) في أنفيلد للمرة الأولى منذ نحو 10 أعوام.

ميكل أرتيتا (آرسنال)

واصل آرسنال عروضه القوية في سباق الصدارة، حيث فاز في جميع مبارياته الثلاث دون أن تهتز شباكه، محققًا فارق أهداف +4. وتغلب الفريق على وست هام (2-0)، ثم فولهام وكريستال بالاس بنتيجة واحدة (1-0). كما أصبح أول فريق إنجليزي يفوز بست مباريات في شهر واحد بكل البطولات دون استقبال أي هدف.

أوناي إيمري (أستون فيلا)

أعاد أستون فيلا إلى طريق الانتصارات بثلاثة انتصارات متتالية بعد بداية صعبة للموسم، بفارق أهداف +3. فاز على بيرنلي ومانشستر سيتي على ملعبه، وحقق انتصارًا مثيرًا خارج الديار على توتنهام (2-1).

أندوني إراولا (بورنموث)

واصل بورنموث نتائجه الإيجابية تحت قيادة إراولا، إذ جمع 7 نقاط من 9 ممكنة، ليُمدد سلسلة اللا هزيمة إلى 8 مباريات متتالية. فاز على فولهام (3-1) ونوتنجهام فورست (2-0)، وتعادل في مباراة مثيرة مع كريستال بالاس (3-3).

 

الدوري الإنجليزي أموريم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg