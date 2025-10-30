أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن القائمة النهائية للمدربين المرشحين لجائزة مدرب الشهر عن شهر أكتوبر 2025، والتي تضم أربعة أسماء بارزة، بعد تألقهم مع فرقهم خلال الفترة الماضية.

يمكن للجماهير المشاركة في التصويت عبر الموقع الرسمي للبريميرليج حتى الموعد المحدد، للمساهمة في اختيار أفضل مدرب في أكتوبر 2025.

وتضم القائمة كلًّا من:

روبن أموريم (مانشستر يونايتد)

ميكل أرتيتا (آرسنال)

أوناي إيمري (أستون فيلا)

أندوني إراولا (بورنموث)

وسيكون أمام الجماهير فرصة التصويت لاختيار الفائز حتى الاثنين 3 نوفمبر، على أن تُضاف أصواتهم إلى تصويت لجنة من خبراء كرة القدم لتحديد الفائز النهائي، الذي سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل.

روبن أموريم (مانشستر يونايتد)

قاد مانشستر يونايتد لتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري لأول مرة منذ توليه القيادة في نوفمبر 2024، محققًا 9 نقاط كاملة بفارق أهداف +5. وتغلب الفريق على سندرلاند (2-0) وبرايتون (4-2)، وحقق فوزًا تاريخيًا على ليفربول (2-1) في أنفيلد للمرة الأولى منذ نحو 10 أعوام.

ميكل أرتيتا (آرسنال)

واصل آرسنال عروضه القوية في سباق الصدارة، حيث فاز في جميع مبارياته الثلاث دون أن تهتز شباكه، محققًا فارق أهداف +4. وتغلب الفريق على وست هام (2-0)، ثم فولهام وكريستال بالاس بنتيجة واحدة (1-0). كما أصبح أول فريق إنجليزي يفوز بست مباريات في شهر واحد بكل البطولات دون استقبال أي هدف.

أوناي إيمري (أستون فيلا)

أعاد أستون فيلا إلى طريق الانتصارات بثلاثة انتصارات متتالية بعد بداية صعبة للموسم، بفارق أهداف +3. فاز على بيرنلي ومانشستر سيتي على ملعبه، وحقق انتصارًا مثيرًا خارج الديار على توتنهام (2-1).

أندوني إراولا (بورنموث)

واصل بورنموث نتائجه الإيجابية تحت قيادة إراولا، إذ جمع 7 نقاط من 9 ممكنة، ليُمدد سلسلة اللا هزيمة إلى 8 مباريات متتالية. فاز على فولهام (3-1) ونوتنجهام فورست (2-0)، وتعادل في مباراة مثيرة مع كريستال بالاس (3-3).