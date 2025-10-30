تقارير: غموض حول مستقبل هارفي إليوت مع أستون فيلا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تفاصيل انتقال هارفي إليوت من ليفرول إلى أستون فيلا، مطلع الموسم الجاري.

وانضم إليوت إلى أستون فيلا، في الصيف الماضي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي ليفربول.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية، إن نادي عقد إليوت مع أستون فيلا، يتضمن بند إلزامية الشراء النهائي بنهاية الموسم الجاري بقيمة 35 مليون إسترليني.

وأوضح التقرير، أن بند الشراء لن يتم إلا في حالة خوض إليوت عدد معين من المباريات مع أستون فيلا هذا الموسم.

وكشف التقرير، أن أوناي إيمري غير مقتنع بـ هارفي إليوت، لذلك استبعده يوم الأحد الماضي من مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وسيغيب إليوت عن مباراة أستون فيلا أمام ليفربول؛ بسبب عدم قدرته على اللعب أمام ناديه السابق.

ورحل إليوت عن ليفربول في الصيف الماضي؛ بسبب رغبته في الحصول على عدد أكبر من المشاركات، لذلك هناك غموض في موقفه مع أستون فيلا.

وشارك إليوت في 7 مباريات مع أستون فيلا هذا الموسم، وسجل هدفًا واحدًا ولم يصنع.