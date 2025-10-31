صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

صدمة جديدة في ليفربول

تعرض نادي ليفربول لصدمة جديدة، بعد تأكد غيابه ظهيره الأيمن الجديد جيريمي فريمبونج لفترة قد تصل إلى 6 أسابيع، بعد إصابته في لقاء إينتراخت فرانكفورت بدوري أبطال أوروبا.

ويستهدف ليفربول عودة فريمبونج، في أول ديسمبر المقبل، لكي يكون في كامل جاهزيته، خاصة في ظل أزمة مركز الظهير الأيمن، والذي تأثر فيه الفريق برحيل نجمه ترينت ألكسندر أرنولد.

ذا صن

إيمري غير مقتنع بنجم أستون فيلا الجديد

أبدى أوناي إيمري المدير الفني لنادي أستون فيلا، عدم اقتناعه بقدرات هارفي إليوت لاعب الفيلانز المعار من صفوف ليفربول، واستبعده من مواجهة مانشستر سيتي الماضية.

وسيغيب إليوت عن مباراة أستون فيلا المقبلة ضد ليفربول، بسبب القوانين التي تمنعه من المشاركة ضد فريقه السابق.

ويتضمن عقد إعارة إليوت إلى أستون فيلا، بند إلزامية الشراء النهائي بنهاية الموسم الجاري بقيمة 35 مليون إسترليني، لكنه لن يتم تفعيله إلا في حالة خوض اللاعب عدد معين من المباريات مع الفريق.

موقع مانشستر يونايتد الرسمي

عودة مارتينيز

انتظم ليساندرو مارتينيز، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم في التدريبات الجماعية لكتيبة الشياطين الحمر، لأول مرة منذ مطلع فبراير الماضي.

وكان المدافع الأرجنتيني قد تعرض للإصابة في الركبة، خلال مواجهة كريستال بالاس في الموسم الماضي، ليغيب عن مانشستر يونايتد لفترة طويلة، بسبب خضوعه لعملية جراحية.

الصحافة الإسبانية

آس

تجهيز أرنولد

ينوي تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تجهيز لاعبه ترينت ألكسندر أرنولد، ليقود الجبهة اليمنى للفريق الملكي.

ريال مدريد يرى في أرنولد ظهيره أيمن للمستقبل، فيما يترقب ألونسو عودته لمستواه، لخلافة وتعويض داني كارفخال المصاب.

موقف فينيسيوس

حصل تشابي ألونسو، على الصلاحيات الكاملة من إدارة ريال مدريد، لاتخاذ القرار المناسب تجاه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

فينيسيوس كان قد اعترض بصورة ملحوظة بعد استبداله أمام برشلونة، لكن ألونسو لم يحسم موقفه من اللاعب البرازيلي في مواجهة فالنسيا المقبلة.

سبورت

بديل بدري

وجد هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، البديل المناسب لتعويض بيدري المصاب، والذي قد يكون مفاجأة التشكيل ضد إلتشي.

فليك قرر استدعاء تومي ماركيز لاعب فريق الرديف، الذي نال إعجاب جهاز برشلونة، ومن المتوقع أن يكون عنصرًا مؤثرًا في وسط الملعب.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

فضيحة في الدوري التركي

كشف إبراهيم هاكوزمانولو رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم أن العديد من الحكام المحليين يمارسون المراهنات بنشاط، رغم الحظر الرسمي.

وقد هزّ هذا الإعلان كرة القدم التركية، التي تواجه أصلًا أزمةً عميقة.

موقع باريس سان جيرمان الرسمي

تفاصيل إصابة دوي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تفاصيل إصابة ديزيري دوي، التي تعرض لها في مباراة لوريان بالدوري الفرنسي.

وكشف نادي باريس سان جيرمان، في بيان رسمي، عن إصابة ديزيري دوي في الفخذ الأيمن.

وأوضح بيان النادي الباريسي، أن دوي سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

صدمة روما

سيغيب مهاجم روما إيفان فيرجسون عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في الدقائق الأولى من الفوز على بارما.

تم تشخيص إصابة فيرجسون بالتواء في الكاحل الأيمن مع إجهاد في الأربطة أيضًا، وتشير التقارير الأولية إلى أنه سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل.

سكاي

عقد سباليتي

تشير التقارير إلى أن عقد لوتشيانو سباليتي مع يوفنتوس يتضمن فقط خيار التمديد لما بعد هذا الموسم، وهو ما لن يكون تلقائيًا، وسيكون هذا العقد ممتدا حتى 30 يونيو 2026 فقط.

ومع ذلك، في حين كان من المفترض أن يكون هناك خيار تلقائي للتمديد إذا تأهل يوفنتوس إلى دوري أبطال أوروبا، فقد لا يكون هذا هو الحال، فإن العقد يتضمن خيار التمديد، لكنه لن يكون تلقائيا.

وهذا يمنح يوفنتوس بعض الحرية في مقاطعة العلاقة حتى لو نجح في تأهلهم إلى أكبر مسابقة أوروبية في نهاية هذا الموسم.

الصحافة الألمانية

بيلد

طلب بايرن

طالب ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ بضرورة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في الأدوار الأولى من كأس ألمانيا.

وتأهل بايرن إلى دور الـ16 في كأس ألمانيا بالفوز على كولن بنتيجة 4-1.

وقال إيبرل: "بصراحة، أنا من أشدّ المؤيدين لتقنية حكم الفيديو المساعد، أعتقد أنها ستكون مفيدة إذا قمنا بتطبيقها من دور الـ32، أعتقد أنها مهمة جدًا".

وأضاف: "في الدور الثاني، هناك عادة العديد من الفرق التي تملك الإمكانيات التقنية اللازمة لذلك، لكن ماذا نفعل مع الفرق التي لا تتوفر لديها هذه الإمكانيات إذا وصلت إلى دور الـ16، لأن ذلك سيعني أنه يجب تطبيق النظام أيضًا لديها".

سكاي ألمانيا

بايرن ميونخ يستهدف جوهرة فينورد

يفكر بايرن ميونخ جديًا في التعاقد مع جيفايرو ريد الظهير الأيمن لنادي فينورد الهولندي.

ويعد جيفايرو ريد- البالغ من العمر 19 عامًا - أحد المرشحين الأوفر حظًا لشغل مركز الظهير الأيمن في بايرن ميونخ.

ويجد بايرن منافسة قوية من العديد من الأندية الكبرى، وخاصة من إنجلترا، والتي تهتم بضم اللاعب الذي يرتبط بعقد حتى 2029 مع فينورد.