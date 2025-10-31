تحدث أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن مواجهة أستون فيلا المقبلة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، تقام في تمام العاشرة مساء غد السبت، على ملعب أنفيلد، لحساب الجولة العاشرة من بريميرليج.

إصابات ليفربول

قال سلوت في المؤتمر الصحفي: "إيزاك وكيرتس جونز تأكد بنسبة 99،9% عدم تواجدهم أمام أستون فيلا، بينما جرافنبرج تدرب بالأمس، وسنرى إذا كان جاهزًا لبدء المباراة أو لا".

أضاف: "أنا سعيد بالفريق وبالسياسة التي نتبعها، لا نفتقد شيئًا، لكن بعض اللاعبين لم يخوضوا فترة إعداد كاملة أو تعرضوا لإصابات، وهذا ما سبب لنا بعض الصعوبات هذا الموسم".

تابع: "عندما يصاب ثلاثة أو أربعة لاعبين يصبح الضغط أكبر على البقية، واجهنا الكثير من المباريات المتقاربة زمنيًا، وهذا جعل الأمور أصعب بدنيًا، لكن لا نبحث عن أعذار للنتائج".

هدف سلوت

أوضح سلوت: "تركيزي الكامل الآن على إعادة ليفربول لطريق الانتصارات، هذا هو هدفي الأول، بينما بخصوص تجديد العقد، إن كانت هناك مفاوضات من الأساس، فنحن لا نتحدث عن هذه الأمور علنًا، دعونا نبدأ بالفوز أولًا".

زاد: "أستون فيلا مثال على سرعة تغير الأمور، فقد بدأوا الموسم بشكل سيئ، لكن بعد سلسلة من الانتصارات أصبح كل شيء إيجابيًا، بينما معنا، الأمر بالعكس تمامًا، بدأنا بشكل جيد ثم تراجعنا قليلًا، نحن وأستون فيلا نملك العدد نفسه من النقاط تقريبًا، وهذا يوضح مدى صعوبة الدوري، هم فريق قوي ويقدمون أداءً رائعًا، أما نحن، فنخلق فرصًا كثيرة لكننا لا نسجل، وعلينا ألا نعتاد على هذا الأمر".

اختلاف طريقة اللعب

أشار مدرب ليفربول: "أستون فيلا ومانشستر سيتي لا يعتمدان كثيرًا على الكرات الطويلة، لكنهما يجيدان اللعب من الخلف أيضًا، حتى تشيلسي لعب بطريقته أمامنا ولم ننجح في الفوز، لذلك الأمر ليس سهلًا أمام هذه الفرق".

أوضح: "9 مباريات واجهنا فيها فرقًا تعتمد على الكرات الطويلة، وكان من الطبيعي أن أوضح تأثير ذلك، والآن سنواجه فريقين يلعبان من الخلف، لكنهما ممتازان في ذلك، مانشستر سيتي يضغط عاليًا، ومع ذلك رأيت فيلا يتجاوز الضغط أكثر من مرة، وحسم المباراة من كرة ثابتة، ما يوضح مجددًا أهمية الكرات الثابتة".

شدد: "أكثر ما يمنحني الثقة هو جودة اللاعبين وقدرتهم على خلق الفرص المستمرة، وهذا سيقودنا بالتأكيد لتسجيل أهداف أكثر قريبًا، نعم، هناك أمور يجب تحسينها، لكننا نمتلك نقاطًا إيجابية عديدة، أهمها جودة اللاعبين وعدد الفرص التي نصنعها من اللعب المفتوح، وهو ما يجعلنا قادرين على المنافسة في البطولات التي نشارك بها".

اختتم تصريحاته: "ربما يأتي التعلم لاحقًا، لأن تركيزي الآن ينصب على كيفية التغيير وتحليل القرارات التي اتخذناها والاختيارات التي قمنا بها، لا أنظر كثيرًا إلى الماضي، بل أركز على كيفية تقديم أداء قوي يوم السبت أمام أستون فيلا، مرحلة التعلم ستأتي لاحقًا، أما الآن فالأهم هو المستقبل وتحقيق نتيجة جيدة، لأن الأداء الجيد من لاعبين بهذه الجودة عادة ما يقود إلى نتائج إيجابية".