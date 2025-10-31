تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، عن المواجهة المقبلة ضد فريق بيرنلي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة بيرنلي ضد أرسنال، تنطلق في تمام الرابعة مساء غد السبت على ملعب تورف مور، لحساب الجولة العاشرة من بريميرليج.

إصابات أرسنال

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "مارتينيلي خارج مباراة بيرنلي، بينما ساليبا سنقرر حالته بعد المران المسائي، والبقية "مثل مارتن أوديجارد وجابرييل جيسوس ونوني مادويكي وكاي هافرتز" يقتربون من الجاهزية لكنهم غير متاحين حاليًا".

أضاف: "يجب أن نواصل الضغط ونحافظ على مستوى الإصرار والتركيز والطموح الذي نظهره في كل مباراة، ومواجهة بيرنلي صعبة للغاية، فهم فريق منظم ومدربهم سكوت باركر يقوم بعمل رائع، عندما تنظر إلى آخر خمس مباريات لهم، ستجد أنهم فريق يصعب الفوز عليه".

موسم أرسنال

تابع مدرب أرسنال: "هذا الموسم فرصة كبيرة أمامنا، لكن علينا أن نحافظ على مستوى ثابت من الأداء، وندرك جيدًا مدى صعوبة ذلك، مباراة الغد ستكون صعبة للغاية بالنسبة لنا، وسنحتاج للوصول إلى أعلى مستويات الأداء إذا أردنا الفوز".

واصل: "لا أستطيع القول إن اختيار التشكيلة هو الجزء الأسوأ، لكن من الصعب حرمان بعض اللاعبين من اللعب، ومع ذلك، يتفهمون الأمر، نحن نتعامل مع هذا الوضع بإيجابية، وهذا يظهر في أداء كل من يشارك".

أشار: "المستوى يرتفع أكثر من أي وقت مضى، عامًا بعد عام، هناك تنظيم وهيكلة أفضل وقرارات أكثر دقة من الأندية والمدربين، ولاعبون بجودة أعلى، وهذا يوضح مدى صعوبة المنافسة، لأن الفوارق بين الفرق أصبحت صغيرة جدًا في هذه الدوري".

اختتم تصريحاته: "لا أشعر أننا لا يمكن إيقافنا، لأن هناك دائمًا شعورًا بالعجلة والتحديات التي سيجلبها الخصم التالي، نلعب كل ثلاثة أيام تقريبًا، ومع قلة الوقت للتحضير، أرى الجميع في حالة تركيز واستعداد تام للفوز مجددًا".