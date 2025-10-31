المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:50
الشباب

الشباب

الدوري الألماني
أوجسبورج

أوجسبورج

- -
21:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

دوري نجوم قطر
الوكرة

الوكرة

- -
18:30
نادي قطر

نادي قطر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أرتيتا: خماسي أرسنال خارج مباراة بيرنلي.. ويمكن إيقافنا في هذه الحالة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:09 م 31/10/2025
أرتيتا

ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال

تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، عن المواجهة المقبلة ضد فريق بيرنلي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة بيرنلي ضد أرسنال، تنطلق في تمام الرابعة مساء غد السبت على ملعب تورف مور، لحساب الجولة العاشرة من بريميرليج.

إصابات أرسنال

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "مارتينيلي خارج مباراة بيرنلي، بينما ساليبا سنقرر حالته بعد المران المسائي، والبقية "مثل مارتن أوديجارد وجابرييل جيسوس ونوني مادويكي وكاي هافرتز" يقتربون من الجاهزية لكنهم غير متاحين حاليًا".

أضاف: "يجب أن نواصل الضغط ونحافظ على مستوى الإصرار والتركيز والطموح الذي نظهره في كل مباراة، ومواجهة بيرنلي صعبة للغاية، فهم فريق منظم ومدربهم سكوت باركر يقوم بعمل رائع، عندما تنظر إلى آخر خمس مباريات لهم، ستجد أنهم فريق يصعب الفوز عليه".

موسم أرسنال

تابع مدرب أرسنال: "هذا الموسم فرصة كبيرة أمامنا، لكن علينا أن نحافظ على مستوى ثابت من الأداء، وندرك جيدًا مدى صعوبة ذلك، مباراة الغد ستكون صعبة للغاية بالنسبة لنا، وسنحتاج للوصول إلى أعلى مستويات الأداء إذا أردنا الفوز".

واصل: "لا أستطيع القول إن اختيار التشكيلة هو الجزء الأسوأ، لكن من الصعب حرمان بعض اللاعبين من اللعب، ومع ذلك، يتفهمون الأمر، نحن نتعامل مع هذا الوضع بإيجابية، وهذا يظهر في أداء كل من يشارك".

أشار: "المستوى يرتفع أكثر من أي وقت مضى، عامًا بعد عام، هناك تنظيم وهيكلة أفضل وقرارات أكثر دقة من الأندية والمدربين، ولاعبون بجودة أعلى، وهذا يوضح مدى صعوبة المنافسة، لأن الفوارق بين الفرق أصبحت صغيرة جدًا في هذه الدوري".

اختتم تصريحاته: "لا أشعر أننا لا يمكن إيقافنا، لأن هناك دائمًا شعورًا بالعجلة والتحديات التي سيجلبها الخصم التالي، نلعب كل ثلاثة أيام تقريبًا، ومع قلة الوقت للتحضير، أرى الجميع في حالة تركيز واستعداد تام للفوز مجددًا".

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال ميكيل أرتيتا بيرنلي الدروي الإنجليزي مباراة بيرنلي وأرسنال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg