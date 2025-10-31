ذا صن: ريال مدريد يثق في ضم مارك جويهي

تتزايد التكهنات حول مستقبل مارك جويهي مدافع نادي كريستال بالاس الإنجليزي، في الموسم الجديد.

وينتهي عقد جويهي مع كرستال بالاس بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ بداية من شهر يناير المقبل.

وأعلن أوليفر جلاسنر المدير الفني لنادي كريستال بالاس، أن جويهي رفض تجديد عقده، ويريد الرحيل بنهاية الموسم.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية، عن ثقة نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات جويهي في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

وعلى الرغم من اهتمام العديد من الأندية، بالتعاقد مع جويهي، وعلى رأسهم برشلونة وبايرن ميونخ، إلا أن ريال مدريد يثق في ضم اللاعب.

وأوضح التقرير، أن الثنائي جود بيلينجهام، وترينت ألكسندر أرنولد، زملاء جويهي في منتخب إنجلترا، سيلعبان دورًا في انضمام جويهي إلى ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى، أن جويهي سوف يطلب راتبًا ضخمًا من ريال مدريد، لأنه سيكون لاعب حر.

وكان جويهي قريبًا من الانضمام إلى نادي ليفربول في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، لكن الصفقة توقفت بسبب عدم موافقة جلاسنر على رحيله.