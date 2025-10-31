المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ذا صن: ريال مدريد يثق في ضم مارك جويهي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:56 م 31/10/2025
مارك جويهي مدافع كريستال بالاس

مارك جويهي

تتزايد التكهنات حول مستقبل مارك جويهي مدافع نادي كريستال بالاس الإنجليزي، في الموسم الجديد.

وينتهي عقد جويهي مع كرستال بالاس بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ بداية من شهر يناير المقبل.

وأعلن أوليفر جلاسنر المدير الفني لنادي كريستال بالاس، أن جويهي رفض تجديد عقده، ويريد الرحيل بنهاية الموسم.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية، عن ثقة نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات جويهي في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

وعلى الرغم من اهتمام العديد من الأندية، بالتعاقد مع جويهي، وعلى رأسهم برشلونة وبايرن ميونخ، إلا أن ريال مدريد يثق في ضم اللاعب.

وأوضح التقرير، أن الثنائي جود بيلينجهام، وترينت ألكسندر أرنولد، زملاء جويهي في منتخب إنجلترا، سيلعبان دورًا في انضمام جويهي إلى ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى، أن جويهي سوف يطلب راتبًا ضخمًا من ريال مدريد، لأنه سيكون لاعب حر.

وكان جويهي قريبًا من الانضمام إلى نادي ليفربول في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، لكن الصفقة توقفت بسبب عدم موافقة جلاسنر على رحيله.

ريال مدريد
ريال مدريد
أخبار إحصائيات
ريال مدريد ليفربول كريستال بالاس جويهي

أخبار تهمك

