ماريسكا: آمل أن يعود بالمر قريبًا.. ومباراة الديربي دائمًا صعبة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:56 م 31/10/2025
ماريسكا

ماريسكا

كشف إنزو ماريسكا المدير الفني لنادي تشيلسي، عن موعد عودة كول بالمر لاعب الفريق، من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ويعاني بالمر من إصابة في منطقة العانة أبعدته عن الملاعب منذ منتصف سبتمبر الماضي، وأشارت التوقعات السابقة لعودته في أكتوبر الحالي.

وقال ماريسكا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "التقيت كول بالمر صباح اليوم، وأخبرته أنه سيعود بعد أسبوع".

وأضاف: " "مع كول، الخطة هي الانتظار، ونأمل أن يتمكن من العودة قريبا."

وتابع: " "توتنام يسير بشكل جيد، بدأوا الموسم بشكل جيد، وفازوا بلقب الدوري الأوروبي، وستكون مباراة لأنها ديربي".

وواصل: "ما سبب أداء توتنهام السيء عل معلبه؟، هذا السؤال يوجه لهم وليس لي".

ويلعب تشيلسي أمام توتنهام، في ديربي لندن، غدًا السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 9 مباريات، فيما يحتل توتنام المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

 

