المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي
الهلال

الهلال

1 0
16:50
الشباب

الشباب

الدوري الألماني
أوجسبورج

أوجسبورج

- -
21:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

دوري نجوم قطر
الوكرة

الوكرة

- -
18:30
نادي قطر

نادي قطر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

روني يختار محمد صلاح ضمن تشكيل الأحلام في الدوري الإنجليزي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:22 م 31/10/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

اختار واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في تشكيل الأحلام بالدوري الإنجليزي.

وأصبح محمد صلاح، من أساطير الدوري الإنجليزي، بعدما حطم العديد من الأرقام القياسية، واقترابه من لقب الهداف التاريخي لـ بريميرليج.

وتضمن تشكيل الأحلام لـ لروني 5 لاعبين فقط في مركز المهاجم بالدوري الإنجليزي.

وقال روني في حديثه عبر بودكاست نشرته "rousingthekop" أختار فودين لأنه رائع في المساحات الضيقة وربما كول بالمر أيضاً وساكا".

وأضاف :"لن أختار حارس مرمى ولا مدافعين، سأضع كايسيدو في التشكيل وسيكون المدافع وهو قادر على الهجوم أيضاً، بجانب محمد صلاح".

وكان روني قد دافع عن محمد صلاح، اثناء حملة الانتقاد القوية التي تعرض لها في أزمته مع أرني سلوت مدرب ليفربول.

وعلى الرغم من تراجع مستوى محمد صلاح هذا الموسم، لكنه يبقى مؤثرًا في تشكيل ليفربول.

وعاد محمد صلاح إلى التهديف من جديد، بعدما غاب لمدة 4 مباريات متتلية، حيث إنه سجل هدفًا في مرمى برينتفورد في الجولة الماضية.

وينافس النجم المصري محمد صلاح، على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر.

 

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي روني ليفربول محمد صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الهلال

الهلال

1 0
الشباب

الشباب

47

توقف المباراة بعد سقوط واصابة وصدام بين لاعب الهلال واخر من الشباب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg