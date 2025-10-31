اختار واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في تشكيل الأحلام بالدوري الإنجليزي.

وأصبح محمد صلاح، من أساطير الدوري الإنجليزي، بعدما حطم العديد من الأرقام القياسية، واقترابه من لقب الهداف التاريخي لـ بريميرليج.

وتضمن تشكيل الأحلام لـ لروني 5 لاعبين فقط في مركز المهاجم بالدوري الإنجليزي.

وقال روني في حديثه عبر بودكاست نشرته "rousingthekop" أختار فودين لأنه رائع في المساحات الضيقة وربما كول بالمر أيضاً وساكا".

وأضاف :"لن أختار حارس مرمى ولا مدافعين، سأضع كايسيدو في التشكيل وسيكون المدافع وهو قادر على الهجوم أيضاً، بجانب محمد صلاح".

وكان روني قد دافع عن محمد صلاح، اثناء حملة الانتقاد القوية التي تعرض لها في أزمته مع أرني سلوت مدرب ليفربول.

وعلى الرغم من تراجع مستوى محمد صلاح هذا الموسم، لكنه يبقى مؤثرًا في تشكيل ليفربول.

وعاد محمد صلاح إلى التهديف من جديد، بعدما غاب لمدة 4 مباريات متتلية، حيث إنه سجل هدفًا في مرمى برينتفورد في الجولة الماضية.

وينافس النجم المصري محمد صلاح، على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر.