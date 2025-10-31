ضربة جديدة لنيوكاسل.. ويسا يواصل الغياب بسبب الإصابة

تعرض نادي نيوكاسل يونايتد لضربة جديدة، بعدما تأكد استمرار غياب مهاجمه يوان ويسا، عن المواجهة المقبلة ضد وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز، بداعي الإصابة.

وكشفت صحيفة ديلي ميل، أن نيوكاسل تأكد من استمرار غياب الكونغولي يوان فيسا، الذي لم يقترب بعد من العودة إلى الملاعب، ومن المرجح أن يغيب حتى ما بعد فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل.

وتعرض ويسا، البالغ من العمر 29 عامًا، لإصابة في الرباط الخلفي للركبة أثناء مشاركته مع منتخب الكونغو الديمقراطية.

وجاءت إصابة ويسا بمثابة صدمة للماكبايس، وذلك بعد أسبوع واحد فقط عقب ضمه من صفوف برينتفورد، في صفقة بلغت قيمتها 55 مليون جنيه إسترليني مطلع سبتمبر الماضي.

ولم يشارك اللاعب حتى الآن في أي حصة تدريبية مع زملائه الجدد، فيما أكد المدير الفني للفريق، إيدي هاو، أنه لا يعرف الموعد المحدد لعودة مهاجمه.

وقال هاو: "عودته بالتأكيد لن تكون أمام وست هام يوم الأحد، إنه يعمل بجد، ويتدرب على العشب، ويؤدي تدريبات بدنية مكثفة، لكنه ليس قريبًا بعد من الانضمام إلى المران الجماعي".

وتابع: "غيابه ليس بسبب الإصابة نفسها بل من أجل استعادة لياقته، وبناء جاهزيته البدنية بشكل كامل، لا أتهرب من الإجابة، لكني ببساطة لا أعرف متى سيكون جاهزًا للعودة إلى المجموعة".

وأتم: "يتمتع ويسا بشخصية قوية جدًا، إنه محبوب بين اللاعبين ومتفائل دائمًا، يمكن وصفه بالقائد، فهو يحاول تحفيز ودعم زملائه رغم صعوبة موقفه كلاعب جديد أصيب مباشرة بعد انتقاله، وهو تحدٍ ذهني كبير بالنسبة له، خصوصًا بالنظر إلى قيمة صفقة ضمه".