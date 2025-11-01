المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي
الهلال

الهلال

1 0
16:50
الشباب

الشباب

الدوري الألماني
أوجسبورج

أوجسبورج

- -
21:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

دوري نجوم قطر
الوكرة

الوكرة

1 0
18:30
نادي قطر

نادي قطر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جرافنبرخ يدعم ليفربول في موقعة أستون فيلا

محمد همام

كتب - محمد همام

07:37 م 31/10/2025
ليفربول

فريق ليفربول - صورة أرشيفية

أعلن نادي ليفربول، مساء اليوم الجمعة، جاهزية لاعب الوسط الهولندي رايان جرافنبرخ قبل مواجهة أستون فيلا، والمقررة مساء غدٍ السبت، على ملعب "آنفيلد".

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول نظيره أستون فيلا مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وكان جرافنبرخ قد غاب عن لقاء برينتفورد الماضي في الدوري الإنجليزي، وكذلك عن مواجهة كريستال بالاس في كأس الرابطة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء مانشستر يونايتد، والذي انتهى لصالح الأخير بنتيجة 2-1.

وأوضح الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن رايان جرافنبرخ أعرب عن ثقته في جاهزيته للعودة والمشاركة خلال لقاء أستون فيلا.

وينتظر ليفربول سلسلة من المواجهات القوية في مختلف البطولات، تبدأ بلقاء أستون فيلا، ثم مواجهة ريال مدريد، تليها مواجهة خارج الديار أمام مانشستر سيتي.

ويعاني الفريق في الفترة الأخيرة على صعيد النتائج، خصوصًا في الدوري الإنجليزي، بعد تلقيه أربع هزائم متتالية أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد.

وتراجع ليفربول إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، فيما يتصدر آرسنال الترتيب برصيد 22 نقطة.

الدوري الإنجليزي فريق ليفربول جرافنبرخ فريق أستون فيلا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg