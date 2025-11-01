جرافنبرخ يدعم ليفربول في موقعة أستون فيلا

أعلن نادي ليفربول، مساء اليوم الجمعة، جاهزية لاعب الوسط الهولندي رايان جرافنبرخ قبل مواجهة أستون فيلا، والمقررة مساء غدٍ السبت، على ملعب "آنفيلد".

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول نظيره أستون فيلا مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وكان جرافنبرخ قد غاب عن لقاء برينتفورد الماضي في الدوري الإنجليزي، وكذلك عن مواجهة كريستال بالاس في كأس الرابطة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء مانشستر يونايتد، والذي انتهى لصالح الأخير بنتيجة 2-1.

وأوضح الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن رايان جرافنبرخ أعرب عن ثقته في جاهزيته للعودة والمشاركة خلال لقاء أستون فيلا.

وينتظر ليفربول سلسلة من المواجهات القوية في مختلف البطولات، تبدأ بلقاء أستون فيلا، ثم مواجهة ريال مدريد، تليها مواجهة خارج الديار أمام مانشستر سيتي.

ويعاني الفريق في الفترة الأخيرة على صعيد النتائج، خصوصًا في الدوري الإنجليزي، بعد تلقيه أربع هزائم متتالية أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد.

وتراجع ليفربول إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، فيما يتصدر آرسنال الترتيب برصيد 22 نقطة.