ليفربول يصارع بايرن ميونيخ على صفقة هولندية

دخل نادي ليفربول في منافسة قوية مع بايرن ميونيخ من أجل التعاقد مع الظهير الهولندي جيفايرو ريد، لاعب فريق فينورد، في ظل رغبة "الريدز" في تدعيم الجبهة اليمنى خلال الفترة المقبلة.

ورغم تعاقد ليفربول في الصيف الماضي مع جيريمي فريمبونغ لتعويض رحيل ترينت ألكسندر أرنولد، إلى جانب تمديد عقد كونور برادلي، فإن النادي الإنجليزي ما زال مهتمًا بضم جيفايرو ريد لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ليفربول بدأ بالفعل اتصالاته للتفاوض مع اللاعب الهولندي، غير أن إدارة بايرن ميونيخ أبدت هي الأخرى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الشبكة أن عددًا من الأندية الإنجليزية أبدى اهتمامه بضم ظهير فينورد، إلا أن ليفربول وبايرن ميونيخ يعدان أبرز المرشحين للفوز بخدمات اللاعب الشاب.

صاحب الـ19 عامًا يرتبط بعقد مع فينورد يمتد حتى صيف 2029، وقد تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2024.

وشارك جيفايرو ريد مع فينورد خلال الموسم الحالي في 12 مباراة، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع هدفين.