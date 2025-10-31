المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
جوارديولا يكشف موقف هالاند ورودري من مواجهة مان سيتي وبورنموث

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:10 م 31/10/2025
بيب جوارديولا

جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

حسم الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي مصير مشاركة مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند في مواجهة بورنموث.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره بورنموث على ملعب الاتحاد في السادسة والنصف مساء يوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه، إن هالاند جاهز للمشاركة في مواجهة بورنموث.

وكان هالاند تعرض لإصابة في الدقائق الأخيرة أمام أستون فيلا، ثم غاب عن الفوز على سوانزي سيتي في كأس كاراباو.

وأكد جوارديولا أن هالاند جاهز لمواجهة بورنموث، خاصة وإنه لم يتعرض لإصابة قوية.

وعلى الجانب الآخر، قال جوارديولا إن لاعب الوسط الإسباني رودري سيتواجد في قائمة الفريق لمباراة بورنموث، لكنه لم يحسم أمر مشاركته أساسيا.

وأضاف عن رودري: "أعتقد أنه سيكون جاهزا للمساعدة، لا أعلم إذا كان سيبدأ اللقاء، لكنني أتمنى أن يكون معنا".

وتابع: "رودري غاب عن الفريق عدة مرات، ونعرف جميعًا مدى أهميته بالنسبة لنا".

ويحتل بورنموث المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي خامسًا بـ16 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مانشستر سيتي مان سيتي بورنموث هالاند رودري عمر مرموش ترتيب الدوري الإنجليزي

