كلام فى الكورة
يوفنتوس يضع عينه على منبوذ فرانك

محمد همام

كتب - محمد همام

08:21 م 31/10/2025
توتنهام

فريق توتنهام هوتسبير

وضع نادي يوفنتوس أنظاره على لاعب وسط توتنهام، الدولي المالي إيف بوسوما، من أجل تدعيم خط الوسط في الفترة المقبلة.

وكانت إدارة "السيدة العجوز" قد سعت في الصيف الماضي للتعاقد مع اللاعب الصربي سيرجي سافيتش ميلينكوفيتش، متوسط ميدان فريق الهلال، إلا أن اللاعب جدد عقده مع "زعيم آسيا".

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة يوفنتوس تسعى لتدعيم وسط الملعب، ويُعتبر إيف بوسوما أحد الأهداف الرئيسية، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي في الصيف المقبل، بالإضافة إلى خروجه من حسابات المدرب توماس فرانك.

وكان فرانك، المدير الفني لتوتنهام، قد أعلن قبل بداية الموسم الحالي أن اللاعب أصبح خارج حساباته الفنية، مما يجعله مرشحًا بقوة للرحيل في الميركاتو المقبل.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن روبن نيفيز، لاعب الوسط البرتغالي ولاعب الهلال السعودي، دخل أيضًا ضمن اهتمامات النادي الإيطالي، لكن بوسوما يبدو الخيار الأسهل، خاصة مع خروجه من حسابات المدرب وعدم مشاركته في أي مباراة خلال الموسم الحالي.

وانتقل إيف بوسوما إلى توتنهام قادمًا من برايتون في صفقة مالية قدرت بحوالي 30 مليون يورو.

وشارك بوسوما مع "السبيرز" في 100 مباراة منذ انتقاله، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 أهداف، كما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

