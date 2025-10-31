تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لعودة المنافسة، بإقامة الجولة العاشرة من المسابقة.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 9 جولات من الموسم الجديد.

واختتمت الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، بينما تنطلق الجولة العاشرة غدا السبت.

وبعد انتهاء أول 9 جولات، يتربع أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام بورنموث، أقرب ملاحقيه.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 قبل الجولة العاشرة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

أرسنال - 22 نقطة

بورنموث - 18 نقطة

توتنهام - 17 نقطة

سندرلاند - 17 نقطة

مانشستر سيتي - 16 نقطة

مانشستر يونايتد - 16 نقطة

ليفربول - 15 نقطة

أستون فيلا - 15 نقطة

تشيلسي - 14 نقطة

