كلام فى الكورة
أرسنال يتصدر وبورنموث يلاحقه.. ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

08:30 م 31/10/2025
أرسنال

أرسنال

تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لعودة المنافسة، بإقامة الجولة العاشرة من المسابقة.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 9 جولات من الموسم الجديد.

واختتمت الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، بينما تنطلق الجولة العاشرة غدا السبت.

وبعد انتهاء أول 9 جولات، يتربع أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام بورنموث، أقرب ملاحقيه.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 قبل الجولة العاشرة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

أرسنال - 22 نقطة

بورنموث - 18 نقطة

توتنهام - 17 نقطة

سندرلاند - 17 نقطة

مانشستر سيتي - 16 نقطة

مانشستر يونايتد - 16 نقطة

ليفربول - 15 نقطة

أستون فيلا - 15 نقطة

تشيلسي - 14 نقطة

أرسنال الدوري الإنجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

