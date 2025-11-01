إيمري يهدد بقاء إليوت مع أستون فيلا

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن هارفي إليوت، لاعب أستون فيلا والمعار من ليفربول منذ الصيف الماضي، قد لا يستمر بشكل نهائي مع ناديه الحالي.

وكان أستون فيلا قد استعار إليوت في الصيف الماضي مع بند يتيح للنادي التعاقد معه بصورة نهائية مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، بشرط أن يشارك اللاعب في عدد معين من المباريات.

ومع ذلك، لم يحصل إليوت على الفرصة المناسبة للمشاركة، حيث كشف أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، أن اللاعب قد يكون خارج حسابات الفريق في الفترة المقبلة لأسباب فنية.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه في حال عدم مشاركة إليوت في العدد المطلوب من المباريات، فقد يعود إلى ليفربول ويُلغى تفعيل بند الشراء.

وأضافت الصحيفة أن عودة إليوت إلى ليفربول قد تفتح المجال أمام أندية إنجليزية أخرى للتفاوض معه، حيث أبدت بعض الأندية رغبتها في ضم اللاعب.

وشارك إليوت صاحب الـ22 عامًا في ست مباريات مع أستون فيلا بواقع 174 دقيقة، سجل خلالها هدفًا في كأس كاراباو.