كبار بريميرليج يهددون حلم برشلونة

محمد همام

كتب - محمد همام

10:35 م 31/10/2025
برشلونة

فريق برشلونة - صورة أرشيفية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن رغبة عدد من كبار أندية الدوري الإنجليزي في التعاقد مع مهاجم كاميروني يلعب في الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن الثلاثي الإنجليزي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وآرسنال يتنافسون على التعاقد مع كارل إيتا إيونج، مهاجم ليفانتي.

ويرغب صاحب الـ22 عامًا في حسم مستقبله في يناير المقبل، حيث ارتبط في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى برشلونة لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده في صيف 2026.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن اللاعب قد يرحل عن ليفانتي بعد كأس العالم 2026، حيث لا يريد الاستعجال في اتخاذ قراره بشأن الانتقال إلى نادٍ آخر في يناير.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب يفضل حسم وجهته المقبلة في يناير، على أن يتم الانتقال في الصيف بعد تفعيل بند الشرط الجزائي، الذي يقدر بحوالي 30 مليون يورو.

وانتقل إيتا إيونج إلى ليفانتي قادمًا من فياريال في صيف 2023 في صفقة قدرت بحوالي 3 ملايين يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وشارك الدولي الكاميروني في الموسم الحالي في 10 مباريات، سجل خلالها ستة أهداف وصنع ثلاثة أهداف.

برشلونة مانشستر يونايتد مانشستر سيتي آرسنال كارل إيتا إيونج

