صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي سبورتس

ليفربول ينافس بايرن

يستعد ليفربول للدخول في منافسة قوية مع بايرن ميونخ على التعاقد مع الظهير جيفايرو ريد، لاعب فينورد الهولندي.

ليفربول بدأ بالفعل تحركاته للتفاوض مع اللاعب الهولندي، الذي دخل دائرة اهتمامات بايرن قبل فترة، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

موقع مانشستر سيتي الرسمي

خيارات جوارديولا

أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أنه لا يتردد في إشراك فيل فودين وريان شرقي معا في التشكيلة الأساسية.

وقال بيب في هذا الصدد: "بالطبع، هذا خيار حقيقي خلال الموسم، أن يلعبا معا، تماما مثل عمر مرموش وإيرلينج هالاند".

وأضاف: "من الرائع أن نملك بدائل، لكن عليك أن تدرك ما هو المطلوب للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

موقع تشيلسي الرسمي

إستيفاو يشكر الجماهير

وجّه البرازيلي ويليان إستيفاو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، رسالة إلى جماهير ناديه ليشكرهم على دعمهم له.

وقال إستيفاو في رسالته: "أشكركم جميعا على الحب الذي منحتموني إياه والدعم الكبير الذي تلقيته هنا في ستامفورد بريدج".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية كان حلمي أن أكون هنا وألعب في هذا الملعب، شكرا لكم على الحب وأتمنى أن أرد ذلك لكم على أرض الملعب".

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

ثلاثي إنجليزي يهدد برشلونة

جذب كارل إيتا إيونج مهاجم ليفانتي أنظار العديد من الأندية، بعد تألقه في بداية الموسم الجاري من الدوري الإسباني، وعلى رأسها فريق برشلونة، الذي يستهدف ضمه خلال الفترة المقبلة.

وسيواجه برشلونة منافسة شرسة من عدة فرق، حيث تهدد 3 أندية إنجليزية أحلام كتيبة البلوجرانا، بعدما أبدت اهتمامها بضم اللاعب، وهي: مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وأرسنال.

برشلونة يستهدف أوسيمين

يستهدف نادي برشلونة التعاقد مع فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي جالاتا سراي التركي، لخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ويبحث الفريق الكتالوني عن ضم صفقة قوية في مركز المهاجم الصريح، تحسبًا لعدم تجديد عقد ليفاندوفسكي، لكن راتب أوسيمين المرتفع لا يزال يعيق إتمام صفقة انتقاله لصفوف برشلونة.

ماركا

ألونسو يكشف حقيقة معاقبة فينيسيوس

كشف تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، أنه لم يصدر أي عقوبة ضد لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، عقب اعتذاره عن اعتراضه على استبداله في لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فالنسيا: "عقدنا اجتماعًا مع الجميع يوم الأربعاء، فينيسيوس كان رائعًا، تحدث بصدق وبقلب مفتوح، وكنت راضيًا تمامًا، وتم إغلاق الموضوع تمامًا، الأهم بالنسبة لي هو ما قاله لزملائه والجماهير، أنا راضٍ تمامًا، والموضوع انتهى، لا توجد أي عقوبات ضده".

الصحافة الإيطالية

توتو سبورت

يوفنتوس يستهدف لاعب توتنهام

وضع نادي يوفنتوس أنظاره على لاعب وسط توتنهام، الدولي المالي إيف بوسوما، من أجل تدعيم خط الوسط في الفترة المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة يوفنتوس تسعى لتدعيم وسط الملعب، ويُعتبر إيف بوسوما أحد الأهداف الرئيسية، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي في الصيف المقبل، بالإضافة إلى خروجه من حسابات المدرب توماس فرانك.

جازيتا ديلو سبورت

ميلان يخطط لصفقة هجومية

يستهدف نادي ميلان إبرام صفقة هجومية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث وضع الروسينيري عينه على المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي لاعب مانشستر يونايتد.

ويعاني المهاجم الهولندي من قلة المشاركة مع "الشياطين الحمر" هذا الموسم، حيث أصبح أحد الخيارات البديلة للمدرب البرتغالي روبن أموريم.

الصحافة الفرنسية

Rmc Sport

صدمة بوجبا

تعرض بول بوجبا نجم خط وسط نادي موناكو، لصدمة جديدة، عقب إصابته بإلتواء في الكاحل، لتتأخر عودته للمشاركة في الملاعب، حتى بعد نهاية فترة التوقف الدولي، في شهر نوفمبر المقبل.

وأصيب بوجبا خلال مران فريقه يوم الخميس، ليتأكد غيابه عن مواجهة باريس إف سي، المقرر إقامتها مساء السبت، وسيخضع لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة.

ويغيب بوجبا عن المشاركة في المباريات منذ سبتمبر 2023، عندما كان لاعبًا في صفوف يوفنتوس، عقب إيقافه لعدة أشهر بسبب المنشطات.

فوت ميركاتو

عودة كانتي

يستهدف نادي باريس إف سي، عودة نجم خط الوسط نجولو كانتي، لمنافسات الدوري الفرنسي، بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

ويرغب باريس في ضم نجم اتحاد جدة السعودي، حيث ينتهي عقده مع كتيبة "العميد" بنهاية الموسم الجاري، ويبحث الفريق عن صفقات قوية، بينما قد يرغب كانتي في العودة لبلاده، بعدما لعب في الدوري الفرنسي من قبل مع فريق كاين.

الصحافة الألمانية

بيلد

تحذير كومباني

وجه فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ تحذيرًا قبل مواجهة باير ليفركوزن والمقرر إقامتها، اليوم السبت، بمسابقة الدوري الألماني.

وقال كومباني عن خطورة الركلات الثابتة لليفركوزن: "في الحقيقة، علينا فقط أن نأمل ألا تُرتكب أي أخطاء فادحة أو نرتكب أي ركلات حرة".

وأضاف: "ليفركوزن عاد إلى قمة مستواه في البوندسليجا، وما زال يُشكل خطورة كبيرة على المرمى، صحيح أنهم فقدوا الكثير من المواهب، لكنهم اشتروا أيضًا مواهب جديدة، لا ينبغي الاستهانة بذلك".

سكاي ألمانيا

ميونيخ تطلب استضافة نهائي الأبطال 2028

تقدمت ميونيخ بطلب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا مرة أخرى وذلك بعد ثلاث سنوات وتحديدًا في نسخة 2028.

وبحسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن ملعب أليانز أرينا هو الطرف الوحيد المهتم باستضافة نهائيات كأس العالم 2028.

وكانت ميونيخ استضافت نهائي 2025 بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان عبر ملعب أليانز أرينا أيضًا.