يشهد اليوم السبت، مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات الهامة، على رأسها مواجهة منتخب مصر في نهائي بطولة العالم لليد تحت 17 عامًا.

ويواجه منتخب مصر لكرة اليد تحت 17 عامًا نظيره ألمانيا، في المباراة النهائية من بطولة العالم، حيث يبحث صغار الفراعنة عن إنجاز تاريخي، اليوم في التاسعة والربع مساءً.

وتستمر منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يواجه فريق غزل المحلة نظيره مودرن سبورت، بينما يضرب الجونة موعدًا مع فاركو، ويستضيف الإسماعيلي منافسه كهرباء الإسماعيلية.

ويحل فريق آرسنال ضيفًا على بيرنلي في الخامسة مساءً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، بينما يواجه توتنهام نظيره تشيلسي في السابعة والنصف، ويسعى ليفربول لاستعادة توازنه أمام أستون فيلا في العاشرة.

أبرز مباريات اليوم السبت

بطولة العالم لليد تحت 17 عامًا

- ألمانيا × مصر - التاسعة والربع مساءً (أون سبورت 2)

الدوري المصري

- غزل المحلة × مودرن سبورت - الخامسة مساءً (أون سبورت 2)

- الجونة × فاركو - الثامنة مساءً

- الإسماعيلي × كهرباء الإسماعيلية - الثامنة مساءً

دوري أبطال أفريقيا

- نهضة بركان × أهلي طرابلس - السابعة مساءً (المغربية الرياضية)

الدوري الإنجليزي

- نوتنجهام فورست × مانشستر يونايتد - الخامسة مساءً (بي إن سبورت 4)

- بيرنلي × آرسنال - الخامسة مساءً (بي إن سبورت 1)

- توتنهام هوتسبير × تشيلسي - السابعة والنصف (بي إن سبورت 1)

- ليفربول × أستون فيلا - العاشرة مساءً (بي إن سبورت 1)

الدوري الإسباني

- ريال مدريد × فالنسيا - العاشرة مساءً (بي إن سبورت 2)