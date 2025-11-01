المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد أستون فيلا في بريميرليج

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:18 ص 01/11/2025
صلاح

محمد صلاح لاعب فريق ليفربول

يقود الدولي المصري محمد صلاح، تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مواجهة نظيره فريق أستون فيلا، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، تنطلق في تمام الساعة 10 مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، لحساب الجولة العاشرة من بريميرليج.

ليفربول يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقطة، وبنفس الرصيد من النقاط، يتواجد أستون فيلا بالمرتبة الثامنة.

تشكيل ليفربول المتوقع

يشهد تشكيل ليفربول المتوقع، تواجد محمد صلاح ضمن القوام الأساسي، بالإضافة إلى عودة ريان جرافنبرج لوسط الملعب.

ويأتي تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فان دايك، أندرو روبرتسون.

الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستير، ريان جرافنبرج.

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي.

ويفقد ليفربول خدمات بعض اللاعبين الإصابة، وهم: أليسون بيكر، ألكسندر إيزاك، جيريمي فريمبونج.

ليفربول محمد صلاح أستون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز تشكيل ليفربول المتوقع

