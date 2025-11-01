يقود الدولي المصري محمد صلاح، تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مواجهة نظيره فريق أستون فيلا، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، تنطلق في تمام الساعة 10 مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، لحساب الجولة العاشرة من بريميرليج.

ليفربول يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقطة، وبنفس الرصيد من النقاط، يتواجد أستون فيلا بالمرتبة الثامنة.

تشكيل ليفربول المتوقع

يشهد تشكيل ليفربول المتوقع، تواجد محمد صلاح ضمن القوام الأساسي، بالإضافة إلى عودة ريان جرافنبرج لوسط الملعب.

ويأتي تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فان دايك، أندرو روبرتسون.

الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستير، ريان جرافنبرج.

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي.

ويفقد ليفربول خدمات بعض اللاعبين الإصابة، وهم: أليسون بيكر، ألكسندر إيزاك، جيريمي فريمبونج.