أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن ناديا ليفربول ومانشستر سيتي بصدد صدام محتمل مع منتخب مصر بسبب ودية نيجيريا قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية مع منتخب نيجيريا، يوم 14 ديسمبر المقبل، استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتنطلق كأس أمم أفريقيا في المغرب يوم 21 ديسمبر، فيما تُقام المباراة النهائية في 18 يناير، ويستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر في مدينة أكادير.

صدام محتمل مع منتخب مصر بسبب ودية نيجيريا

يبدو أن مانشستر سيتي في طريقه إلى صدام مع المنتخب المصري، إذ من المرجح أن يرفض النادي الإنجليزي السماح للاعبه عمر مرموش بالانضمام إلى منتخب مصر لخوض مباراة ودية قبل أسبوع من انطلاق كأس أمم إفريقيا، وفقاً لصحيفة "تيليجراف" البريطانية.

وقالت الصحيفة الإنجليزية، إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، يرغب في إشراك مرموش وزميله محمد صلاح في المباراة الودية أمام نيجيريا، والمقرر إقامتها في القاهرة يوم 14 ديسمبر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مانشستر سيتي لا ينوي السماح لمرموش بالمشاركة في هذه المباراة، نظرًا لأن الفريق سيخوض مباراة في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس في نفس اليوم.

ومن المتوقع أن ينضم مرموش إلى معسكر منتخب مصر بعد مواجهة كريستال بالاس، على أن تكون مباراة مانشستر سيتي في كأس كاراباو ضد برينتفورد يوم 16 ديسمبر هي الأولى التي سيغيب عنها بسبب ارتباطه بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

ولا يزال هناك غموض حول مشاركة محمد صلاح في ودية نيجيريا أيضًا، إذ من المقرر أن يواجه ليفربول فريق برايتون في الدوري الإنجليزي قبلها بيوم واحد، وسيكون على النادي اتخاذ قرار بشأن مشاركة صلاح إذا تم استدعاؤه رسميًا من قبل منتخب مصر.

إذا وصل منتخب مصر إلى المباراة النهائية، فإن عمر مرموش سيغيب عن ثماني مباريات مع سيتي، من بينها مباريات في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد، أما محمد صلاح، فمن المحتمل أن يغيب عن سبع مباريات على الأقل مع ليفربول خلال فترة البطولة.

وعندما سُئل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن جدول بطولة أمم أفريقيا، قال: "هذه البطولة تخص بلدانهم، ولذلك عليهم أن يذهبوا".

وأتم المدرب الإسباني: "دائمًا أحاول حل المشكلة عندما تكون أمامي، الآن لا أفكر في ذلك، يجب أن أستخدمهم في مباريات الأحد والأربعاء القادم والأحد الذي يليه قبل فترة التوقف الدولي، وعندما يحين الوقت ولا يكونون متاحين، سنرى الموقف ونتخذ القرارات المناسبة".