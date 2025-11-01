المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يعرف الطريق إلى المرمى.. ماذا يفعل صلاح أمام أستون فيلا؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:52 ص 01/11/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

يترقب محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، الساعات القليلة المقبلة التي تفصله عن مباراة أستون فيلا، إذ يسعى الدولي المصري لخطف الأضواء تجاهه من جديد بقيادة "الريدز" للعودة إلى طريق الانتصارات من جديد.

ويضرب نادي ليفربول موعدًا مع نظيره أستون فيلا، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب أنفيلد.

وتجري المواجهة بين ليفربول وأستون فيلا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أستون فيلا منافس صلاح المفضل

خاض محمد صلاح، 13 مباراة في مختلف المسابقات أمام أستون فيلا، مع فريق ليفربول ونجح الدولي المصري في هز الشباك أكثر من مرة، ووصلت مساهماته أمام الفيلانز إلى 15 مساهمة تهديفية.

ويعد أستون فيلا الفريق الحادي عشر في ترتيب الفرق التي ساهم أمامها صلاح بالتهديف في مختلف المسابقات، بواقع 15 مساهمة قدمها الدولي المصري في 16 مباراة.

وفرض محمد صلاح نفسه كأحد أفضل المساهمين لفريق ليفربول أمام أستون فيلا، خلال المباريات الـ13 التي شارك فيها الدولي المصري، بتسجيله 9 أهداف، وتقديمه 6 تمريرات حاسمة.

وظهر سجل محمد صلاح خلال مباريات فريقه ليفربول أمام أستون فيلا، خاليًا من البطاقات باللونين الأصفر والأحمر، وهو ما يعكس مدى تركيز الدولي المصري في تلك المواعيد.

الجولة الـ11 موسم (2019/2020): أمام أستون فيلا: لم يساهم.

الجولة الـ33 موسم (2019/2020): أمام أستون فيلا: قدم تمريرة حاسمة.

الجولة الرابعة موسم (2020/2021): أمام أستون فيلا: سجل هدفين.

الجولة الـ31 موسم (2020/2021): أمام أستون فيلا: سجل هدفًا.

الجولة الـ16 موسم (2021/2022): أمام أستون فيلا: سجل هدفًا.

الجولة الـ33 موسم (2021/2022): أمام أستون فيلا: لم يساهم.

الجولة الـ17 موسم (2022/2023): أمام أستون فيلا: سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

الجولة الـ37 موسم (2022/2023): أمام أستون فيلا: قدم تمريرة حاسمة.

الجولة الرابعة موسم (2023/2024): أمام أستون فيلا: سجل هدفًا.

الجولة الـ37 موسم (2023/2024): أمام أستون فيلا: لم يساهم.

الجولة الـ11 موسم (2024/2025): أمام أستون فيلا: سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

الجولة الـ29 موسم (2024/2025): أمام أستون فيلا: سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة حصدها "الريدز" خلال 9 مباريات، إذ حقق الفوز في 5 مناسبات وتلقى 4 هزائم.

ويتواجد أستون فيلا بالمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة هو الآخر، إذ حقق الفريق 4 انتصارات وتعادل في 3 مباريات وسقط في فخ الهزيمة خلال مواجهتين.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg