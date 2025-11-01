يعرف الطريق إلى المرمى.. ماذا يفعل صلاح أمام أستون فيلا؟

يترقب محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، الساعات القليلة المقبلة التي تفصله عن مباراة أستون فيلا، إذ يسعى الدولي المصري لخطف الأضواء تجاهه من جديد بقيادة "الريدز" للعودة إلى طريق الانتصارات من جديد.

ويضرب نادي ليفربول موعدًا مع نظيره أستون فيلا، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب أنفيلد.

وتجري المواجهة بين ليفربول وأستون فيلا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أستون فيلا منافس صلاح المفضل

خاض محمد صلاح، 13 مباراة في مختلف المسابقات أمام أستون فيلا، مع فريق ليفربول ونجح الدولي المصري في هز الشباك أكثر من مرة، ووصلت مساهماته أمام الفيلانز إلى 15 مساهمة تهديفية.

ويعد أستون فيلا الفريق الحادي عشر في ترتيب الفرق التي ساهم أمامها صلاح بالتهديف في مختلف المسابقات، بواقع 15 مساهمة قدمها الدولي المصري في 16 مباراة.

وفرض محمد صلاح نفسه كأحد أفضل المساهمين لفريق ليفربول أمام أستون فيلا، خلال المباريات الـ13 التي شارك فيها الدولي المصري، بتسجيله 9 أهداف، وتقديمه 6 تمريرات حاسمة.

وظهر سجل محمد صلاح خلال مباريات فريقه ليفربول أمام أستون فيلا، خاليًا من البطاقات باللونين الأصفر والأحمر، وهو ما يعكس مدى تركيز الدولي المصري في تلك المواعيد.

الجولة الـ11 موسم (2019/2020): أمام أستون فيلا: لم يساهم.

الجولة الـ33 موسم (2019/2020): أمام أستون فيلا: قدم تمريرة حاسمة.

الجولة الرابعة موسم (2020/2021): أمام أستون فيلا: سجل هدفين.

الجولة الـ31 موسم (2020/2021): أمام أستون فيلا: سجل هدفًا.



الجولة الـ16 موسم (2021/2022): أمام أستون فيلا: سجل هدفًا.

الجولة الـ33 موسم (2021/2022): أمام أستون فيلا: لم يساهم.

الجولة الـ17 موسم (2022/2023): أمام أستون فيلا: سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

الجولة الـ37 موسم (2022/2023): أمام أستون فيلا: قدم تمريرة حاسمة.

الجولة الرابعة موسم (2023/2024): أمام أستون فيلا: سجل هدفًا.

الجولة الـ37 موسم (2023/2024): أمام أستون فيلا: لم يساهم.

الجولة الـ11 موسم (2024/2025): أمام أستون فيلا: سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

الجولة الـ29 موسم (2024/2025): أمام أستون فيلا: سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة حصدها "الريدز" خلال 9 مباريات، إذ حقق الفوز في 5 مناسبات وتلقى 4 هزائم.

ويتواجد أستون فيلا بالمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة هو الآخر، إذ حقق الفريق 4 انتصارات وتعادل في 3 مباريات وسقط في فخ الهزيمة خلال مواجهتين.