سلط الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الضوء على أزمة الريدز خلال الموسم الحالي في عدم استغلال الفرص واستقبال الأهداف من المنافسين.

ليفربول يستعد لملاقاة نظيره فري أستون فيلا، في تمام العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، لحساب الجولة 10 من الدوري الإنجليزي.

سلوت يفسر أزمة ليفربول

وقال سلوت في تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان": "الملاك يقولون أشياء مشابهة لما أراه، يرون الأمور بالطريقة نفسها تقريبًا كما أراها أنا، بالنسبة لي، لم تتغير المحادثات كثيرًا، نحن دائمًا نتحدث عن المباريات، ومن الطبيعي أن يكون الحديث أسهل عندما نفوز مقارنة عندما نخسر".

أضاف: "يمتلك ليفربول تشكيلًا مذهلًا إذا كان جميع اللاعبين في جاهزية تامة للمباريات والجدول المزدحم، واستثمار النادي الصيفي في لاعبين مثل فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك، الذي سيغيب مجددًا أمام أستون فيلا بسبب الإصابة، جعل الفريق في وضع ممتاز سواء على المدى القصير أو الطويل".

تابع: "أنتم لا تساعدونني، كلما أجبت بلماذا؟ عن انسجام الفريق، تقولون إنني أبحث عن أعذار، يمكنني ذكر 5 أو 6 أسباب لعدم فوزنا أو لخسارتنا المتكررة، لكن كما أقول دائمًا، لا توجد أعذار كافية لتبرير هذا التراجع، حتى لو قدمت 200 سبب، لا يمكنك وأنت ليفربول أن تخسر 5 مباريات من 6، لكن الواقع أننا خسرنا 6 من 7، لأنني لا أحتسب هزيمة كأس الرابطة أمام كريستال بالاس ضمن السلسلة الأخيرة".

أشار مدرب ليفربول: "لا توجد أسباب كافية، لكن عندما جئت الموسم الماضي كان جميع اللاعبين لائقين بدنيًا، ويمتلكون خبرة لا تقل عن عام في الدوري الإنجليزي، ويعرفون ما يعنيه اللعب في منتصف الأسبوع ثم الذهاب لمواجهة برينتفورد يوم السبت، كانوا جميعًا في حالة بدنية جيدة، هذا الصيف واجهنا مشكلات في الإعداد بسبب إصابات وعدم جاهزية البعض أو انضمامهم متأخرين، لذا أصبح من الصعب الحفاظ على لياقتهم أو استعادة جاهزيتهم الكاملة".

اختتم تصريحاته: "لا أرى سببًا لتغيير أسلوب اللعب الهجومي، لكن يجب تحسين الصلابة الدفاعية وعدم استقبال الأهداف، ضد مانشستر يونايتد، كم فرصة جاءت علينا؟ وضد آينتراخت فرانكفورت عندما تقدمنا 3-1 وبصعوقة واجهنا تسديدة على المرمى، في جميع المباريات حتى الآن لم نمنح الخصوم فرصًا كثيرة أبدًا، نعم، نمنح فرصًا أكثر قليلًا من الموسم الماضي، لكن ذلك بسبب المجازفة بعد التأخر بهدف، بشكل عام، مشكلتنا ليست أننا نستقبل فرصًا كثيرة، بل أننا لا نستغل الفرص التي نصنعها".