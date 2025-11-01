المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أموريم بعد عام على تعيينه: كنت أشعر أن تدريب مانشستر يونايتد لم يكن مقدرًا لي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:25 م 01/11/2025
أموريم

أموريم

تحدث البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، عن مرور عام كامل على توليه تدريب فريق الشياطين الحمر.

وسيحتفل أموريم بالذكرى السنوية الأولى لتوليه منصب المدير الفني للنادي اليوم السبت، عندما يزور مانشستر يونايتد فريق نوتنجهام فورست بحثًا عن تعزيز تحديهم للحصول على مكان بين الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات أموريم

وقال أموريم في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس": "الوضع الذي كنا عليه العام الماضي حيث كنا نركز كل اهتمامنا على الدوري الأوروبي دون الفوز كان ذلك مؤثرًا للغاية، مررت ببعض اللحظات التي عانيت فيها كثيرًا، وكنت أفكر أن الأمر ربما لم يكن مقدرًا لي أن أكون مدرباً لمانشستر يونايتد".

وأضاف: "اليوم هو العكس لذا يُمكنك كتابة هذا، أشعر اليوم وأعلم أن هذا كان أفضل قرار في حياتي، أريد أن أكون هنا ولكن لتحقيق ذلك عليّ الفوز على نوتنجهام فورست".

وتابع مدرب مانشستر يونايتد: "أعتقد أننا في وضع أفضل، ومن الجيد أيضًا أن نمتلك هذا الشعور دائمًا ونستعد لتغيرات قادمة، إذا امتلكنا هذا الشعور، فسننتبه للتفاصيل ونحافظ على مسارنا".

وأتم أموريم تصريحاته: "أستطيع أن أقول إننا فريق أفضل في هذه اللحظة، ونحن نشعر بذلك ونعلم ذلك، وهذا يمكن أن يساعدنا على التغلب على اللحظات السيئة بشكل أفضل".

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أموريم

أخبار تهمك

التعليقات

