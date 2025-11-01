فان دايك: ندرك التحدي الذي نواجهه.. وأثق في شخصية ليفربول

تحدث المدافع فيرجيل فان دايك، لاعب نادي ليفربول، عن مواجهة الفريق المرتقبة أمام أستون فيلا، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويضرب فريق ليفربول موعدًا مع نظيره أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب أنفيلد معقل "الريدز".

تصريحات فان دايك

استهل فيرجيل فان دايك، تصريحاته عن مواجهة أستون فيلا، عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، قائلًا: "لقد قلت مرارًا وتكرارًا إن التواضع والتلاحم هما المفتاح، سواء في الأوقات الجيدة أو غير الجيدة، علينا أن نظهر هاتين الصفتين هذا المساء".

وأضاف مدافع ليفربول: "لستم بحاجة إليّ لأخبركم بما يحدث مؤخرًا، نتائجنا وأداؤنا لم يكونا على المستوى المطلوب، والآن تقع علينا المسؤولية لإظهار أفضل ما لدينا والعمل للخروج من هذه الفترة الصعبة".

وأكمل: "أؤكد لكم أن كل شخص في غرفة الملابس يدرك التحدي الذي نواجهه، وأننا جميعًا نعمل بأقصى ما لدينا من جهد لتغيير الوضع، ولا أحد منا راضٍ عما يحدث، لكن صدقوني حين أقول إن لديّ ثقة كاملة في جودة الفريق وشخصيته".

وواصل: "أرى العمل الذي يُبذل يوميًا، وأرى قدرات لاعبينا، لكن علينا الآن أن نظهر ذلك في الملعب، الجميع، وأنا أولهم، يجب أن يقف ويُحاسَب، ستكون مباراة الليلة صعبة بلا شك، أستون فيلا بدأ الموسم بشكل صعب، لكنه يعيش فترة ممتازة في الوقت الحالي وحقق نتائج مميزة".

وزاد: "أستون فيلا يملك لاعبين جيدين ومدربًا مميزًا، لذا علينا أن نركّز من صافرة البداية حتى النهاية وأن نعمل بجد شديد لنحصد النقاط الثلاث، لن يُمنح لنا أي شيء بسهولة، ونحن نعلم ذلك".

واستكمل: "الأمر يبدأ بنا وبمستوى أدائنا بالطبع، لكن صدقوني حين أقول إنكم أنتم أيضًا يمكن أن تلعبوا دورًا مهمًا الليلة، سنحتاج إلى الأجواء، والهتاف، والدعم بلا شك".

وتطرق للحديث عن عظمة ليفربول، قائلًا: "لقد قلت مرارًا إنه في رأيي، لا يوجد مكان أفضل لممارسة كرة القدم من ملعب آنفيلد عندما تلعب بقميص ليفربول، خاصة في المباريات الليلية، إنه امتياز لن نأخذه كأمرٍ مفروغٍ منه أبدًا، بل شيء نتطلع إليه دائمًا، صدقوني".

وأتم فان دايك: "فلنستمتع بهذا الامتياز مرة أخرى، لندفع بعضنا بعضًا، من الملعب إلى المدرجات، ولنقم بما يجب علينا فعله في مثل هذه المواقف، أن نُخفض رؤوسنا، نعمل بجد، نبقى معًا، ونعود إلى الطريق الصحيح".