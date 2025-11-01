أعلن برونو فرنانديز، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق نوتنهجام فورست، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد، تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم السبت، لحساب الجولة العاشرة من بريميرليج.

مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس برصيد 16 نقطة، ويتطلع لتحقيق الانتصار الرابع تواليًا، فيما يتواجد منافسه نوتنجهام فورست بالمركز الـ18 برصيد 5 نقاط.

تشكيل مانشستر يونايتد

ولم يشهد تشكيل مانشستر يونايتد تغييرات عن المباراة السابقة ضد برايتون، والذي يأتي كما يلي:

حراسة المرمى: سيني لامنس

الدفاع: ليني يورو، دي ليخت، لوك شو.

الوسط: أماد ديالو، كاسيميرو، برونو فرنانديز، ديوجو دالوت.

الهجوم: بريان مبيومو، ماتيوس كونيا، بنيامين سيسكو.

بينما يتواجد على دكة البدلاء: ألتاي بايندير، نصير مزراوي، هاري ماجواير، ماسون ماونت، جوشوا زيركزي، باتريك دورجو، مانويل أوجارتي، آيدن هيفن وكوبي ماينو.