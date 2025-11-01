المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
اشبيلية

اشبيلية

مبيومو أساسيًا.. تشكيل مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست في بريميرليج

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:07 م 01/11/2025
احتفال بريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد

بريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد

أعلن برونو فرنانديز، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق نوتنهجام فورست، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد، تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم السبت، لحساب الجولة العاشرة من بريميرليج.

مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس برصيد 16 نقطة، ويتطلع لتحقيق الانتصار الرابع تواليًا، فيما يتواجد منافسه نوتنجهام فورست بالمركز الـ18 برصيد 5 نقاط.

تشكيل مانشستر يونايتد

ولم يشهد تشكيل مانشستر يونايتد تغييرات عن المباراة السابقة ضد برايتون، والذي يأتي كما يلي:

حراسة المرمى: سيني لامنس

الدفاع: ليني يورو، دي ليخت، لوك شو.

الوسط: أماد ديالو، كاسيميرو، برونو فرنانديز، ديوجو دالوت.

الهجوم: بريان مبيومو، ماتيوس كونيا، بنيامين سيسكو.

بينما يتواجد على دكة البدلاء: ألتاي بايندير، نصير مزراوي، هاري ماجواير، ماسون ماونت، جوشوا زيركزي، باتريك دورجو، مانويل أوجارتي، آيدن هيفن وكوبي ماينو.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد نوتنجهام فورست بريان مبيومو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

