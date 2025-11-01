تشكيل أرسنال.. ساليبا يعود أمام بيرنلي

عاد المدافع الفرنسي ويليام ساليبا إلى تشكيل نادي أرسنال مجددًا، أمام بيرنلي.

ويحل أرسنال ضيفًا على بيرنلي في ملعب تيرف مور، مساء اليوم السبت، في مباراة تجمع بينهما ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال ضد بيرنلي

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري

الوسط: ديكلان رايس، مارتن زوبيميندي، إيبيريتشي إيزي

الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، فيكتور جيوكيريس

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال أمام بيرنلي: كيبا، كريستيان موسكيرا، بن وايت، بييرو هينكابي، كريستيان نورجارد، إيثان نوانيري، ميكيل ميرينو، لويس سكيلي، ماكس دوامان.

واختار المدرب الإسباني مايكل أرتيتا إعادة ساليبا إلى تشكيل أرسنال، بعد أن تعافى من الإصابة التي لحقت به في الجولة الماضية ضد كريستال بالاس، وحرمته من المشاركة ضد برايتون في ثمن نهائي كأس كاراباو.

ويبحث أرسنال عن مواصلة انتصاراته، إذ فاز بآخر 9 مباريات خاضها في جميع المسابقات الرسمية هذا الموسم.