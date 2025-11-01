المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

2 2
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 0
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل ديربي لندن.. تشيلسي بالقوة الضاربة.. وتوتنهام يتسلح بثلاثي هجومي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:35 م 01/11/2025
تشيلسي ضد توتنهام

تشيلسي ضد توتنهام

يترقب عشاق الساحرة المستديرة ديربي لندن الذي سيجمع بين توتنهام وتشيلسي، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة توتنهام ضد تشيلسي في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وكان تشيلسي حقق الفوز في آخر 4 مواجهات ضد توتنهام، علمًا آن آخر انتصار للسبيرز ضد البلوز يعود إلى يوم 26 فبراير لعام 2023.

ويدخل تشلسي المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو، فوفانا، تشالوبا، كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو، جيمس، إنزو فرنانديز

خط الهجوم: نيتو، جارناتشو، جواو بيدرو

وجاء تشكيل توتنهام على النحو التالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: دانسو، فان دي فين، سبينس، بيدرو بورو.

خط الوسط: لوكاس بيرجفال، جواو بالينيا، بينتانكور.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، محمد قدوس، كولو مواني

تشيلسي الدوري الإنجليزي توتنهام كايسيدو ترتيب الدوري الإنجليزي ديربي لندن chelsea vs tottenham

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
تشيلسي

تشيلسي

6

عرضية لتشيلسي من ركنية نفذها ريس جيمس وابعاد من دفاع توتنهام

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg