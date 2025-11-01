يترقب عشاق الساحرة المستديرة ديربي لندن الذي سيجمع بين توتنهام وتشيلسي، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة توتنهام ضد تشيلسي في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وكان تشيلسي حقق الفوز في آخر 4 مواجهات ضد توتنهام، علمًا آن آخر انتصار للسبيرز ضد البلوز يعود إلى يوم 26 فبراير لعام 2023.

ويدخل تشلسي المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو، فوفانا، تشالوبا، كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو، جيمس، إنزو فرنانديز

خط الهجوم: نيتو، جارناتشو، جواو بيدرو

وجاء تشكيل توتنهام على النحو التالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: دانسو، فان دي فين، سبينس، بيدرو بورو.

خط الوسط: لوكاس بيرجفال، جواو بالينيا، بينتانكور.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، محمد قدوس، كولو مواني