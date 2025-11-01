المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

2 2
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 0
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الفوز الـ10 تواليا.. قطار أرسنال يجتاز محطة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:57 م 01/11/2025
أرسنال

أرسنال يهزم بيرنلي

حقق نادي أرسنال الفوز الـ10 على التوالي في جميع المسابقات الرسمية، مساء اليوم السبت، بالانتصار (2-0) على مضيفه بيرنلي في مباراة جمعت بينهما على ملعب تيرف مور ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وواصل أرسنال انتصاراته في الدوري الإنجليزي بشباك نظيفة، علمًا بأنه استقبل 3 أهداف فقط هذا الموسم.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي بـ25 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه بورنموث، في انتظار نهاية مباريات الجولة العاشرة التي انطلقت فقط هذا المساء.

أرسنال يواصل انتصاراته أمام بيرنلي

وبدأ أرسنال مباراته أمام بيرنلي بتشكيل مكون من دافيد رايا، يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري، ديكلان رايس، مارتن زوبيميندي، إيبيريتشي إيزي، بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، فيكتور جيوكيريس.

ومع بداية المباراة، أظهر أرسنال أفضلية هجومية واضحة على بيرنلي.

وسجل أرسنال هدفًا على طريقته الخاصة، من ركلة ركنية، بعد أن مرر جابرييل الكرة داخل منطقة الجزاء إلى جيوكيريس الذي حولها بضربة رأسية قوية إلى هدف في شباك بيرنلي بالدقيقة 15.

وأهدر تيمبر هدفًا محققًا في الدقيقة 19، إذ مرت كرته الرأسية بجانب مرمى بيرنلي.

وأنقذ دوبرافكا مرمى بيرنلي في الدقيقة 22 بعد أن أبعد تسديدة ديكلان رايس المخادعة في الوقت المناسب.

وأضاع ساكا انفرادًا بمرمى بيرنلي في الدقيقة 23، في ظل تألق دوبرافكا.

وعاد دوبرافكا إلى التصدي لمحاولات ساكا في الدقيقة 32، ليبعد الكرة، قبل أن تصل لتروسارد الذي صوبها بقوة قبل أن يمنعها أحد المدافعين من دخول الشباك.

وأنهى أرسنال الشوط متفوقًا (2-0) على بيرنلي.

وفي الشوط الثاني، تصدى دوبرافكا لتسديدة قوية من تروسارد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

ومرت تسديدة تيمبر القوية أعلى مرمى بيرنلي بالدقيقة 66.

وفي واقعة نادرة، كاد بيرنلي يسجل هدفًا في الدقيقة 71 من رأسية لفليمنج، مرت لسوء حظه بعيدًا بقليل عن مرمى أرسنال.

وواصل أرسنال سيطرته على مجريات اللعب حتى انتهت الدقائق الـ90، بفوز سهل (2-0) على بيرنلي.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي بيرنلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
تشيلسي

تشيلسي

7

تبديل لتوتنهام بنزول تشافي سيمونز وخروج لوكاس بيرجفال

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg