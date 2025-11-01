حقق نادي أرسنال الفوز الـ10 على التوالي في جميع المسابقات الرسمية، مساء اليوم السبت، بالانتصار (2-0) على مضيفه بيرنلي في مباراة جمعت بينهما على ملعب تيرف مور ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وواصل أرسنال انتصاراته في الدوري الإنجليزي بشباك نظيفة، علمًا بأنه استقبل 3 أهداف فقط هذا الموسم.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي بـ25 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه بورنموث، في انتظار نهاية مباريات الجولة العاشرة التي انطلقت فقط هذا المساء.

أرسنال يواصل انتصاراته أمام بيرنلي

وبدأ أرسنال مباراته أمام بيرنلي بتشكيل مكون من دافيد رايا، يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري، ديكلان رايس، مارتن زوبيميندي، إيبيريتشي إيزي، بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، فيكتور جيوكيريس.

ومع بداية المباراة، أظهر أرسنال أفضلية هجومية واضحة على بيرنلي.

وسجل أرسنال هدفًا على طريقته الخاصة، من ركلة ركنية، بعد أن مرر جابرييل الكرة داخل منطقة الجزاء إلى جيوكيريس الذي حولها بضربة رأسية قوية إلى هدف في شباك بيرنلي بالدقيقة 15.

وأهدر تيمبر هدفًا محققًا في الدقيقة 19، إذ مرت كرته الرأسية بجانب مرمى بيرنلي.

وأنقذ دوبرافكا مرمى بيرنلي في الدقيقة 22 بعد أن أبعد تسديدة ديكلان رايس المخادعة في الوقت المناسب.

وأضاع ساكا انفرادًا بمرمى بيرنلي في الدقيقة 23، في ظل تألق دوبرافكا.

وعاد دوبرافكا إلى التصدي لمحاولات ساكا في الدقيقة 32، ليبعد الكرة، قبل أن تصل لتروسارد الذي صوبها بقوة قبل أن يمنعها أحد المدافعين من دخول الشباك.

وأنهى أرسنال الشوط متفوقًا (2-0) على بيرنلي.

وفي الشوط الثاني، تصدى دوبرافكا لتسديدة قوية من تروسارد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

ومرت تسديدة تيمبر القوية أعلى مرمى بيرنلي بالدقيقة 66.

وفي واقعة نادرة، كاد بيرنلي يسجل هدفًا في الدقيقة 71 من رأسية لفليمنج، مرت لسوء حظه بعيدًا بقليل عن مرمى أرسنال.

وواصل أرسنال سيطرته على مجريات اللعب حتى انتهت الدقائق الـ90، بفوز سهل (2-0) على بيرنلي.