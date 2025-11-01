أوقف نادي نوتنجهام فورست انتصارات مانشستر يونايتد في منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، بعدما فرض عليه التعادل (2-2) على ملعب سيتي جراوند.

وتوقفت سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد مع المدرب البرتغالي روبن أموريم عند 3 مباريات فقط.

نوتنجهام يوقف انتصارات مانشستر يونايتد

تقدم مانشستر يونايتد بهدف من توقيع البرازيلي كاسيميرو بضربة رأسية في الدقيقة 14 من ركلة ركنية أثارت الجدل، إذ أظهرت الإعادة التليفزيونية أن الكرة لم تخرج بكامل محيطها.

وانتفض فريق شون دايتش في الشوط الثاني، ليسجل هدفين في 3 دقائق بين الدقيقتين 48 و50، الأول بواسطة مورجان جيبس وايت من ضربة رأسية، والأخير من متابعة لسافونا داخل منطقة الجزاء.

وتمكن مانشستر يونايتد من إدراك التعادل بتسديدة يسارية صاروخية في الدقيقة 81.

وأصبح مانشستر يونايتد في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي بـ17 نقطة، فيما كان من شأنه أن يصعد إلى الوصافة حال تفوقه على نوتنجهام الذي بقي في المركز الثامن عشر بـ6 نقاط.