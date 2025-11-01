أنهى نادي كريستال بالاس سلسلة من النتائج السلبية في منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، بالفوز على برينتفورد.

والتقى كريستال بالاس وبرينتفورد في ديربي لندني صغير على أرض الأول في ملعب سيلهريست بارك، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

كريستال بالاس يستفيق أمام برينتفورد

تمكن كريستال بالاس من التقدم على برينتفورد بضربة رأسية رائعة من المهاجم الفرنسي جيان فيليب ماتيتا في الدقيقة 30 ليقفز إلى وصافة الهدافين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأضاف كريستال بالاس هدفًا ثانيًا في الدقيقة 50 بعد أن سجل المدافع كولينز بالخطأ في مرمى فريقه.

وعاد كريستال بالاس إلى انتصاراته في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد 3 مباريات متتالية دون فوز، ليصعد إلى المركز السابع بـ16 نقطة.

ويبتعد فريق النمساوي أوليفر جلاسنر بفارق نقطتين فقط عن بورنموث، وصيف الترتيب في الدوري الإنجليزي.

ويظهر برينتفورد بالمركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، لتستمر نتائجه المتناقضة هذا الموسم.