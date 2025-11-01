لم يرحم نادي فولهام ضيفه وولفرهامبتون ووندرز، مساء اليوم السبت، ليهزمه بثلاثية نظيفة في مباراة جمعت بينهما على ملعب كرافن كوتيج، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

فولهام يقسو على وولفرهامبتون

استغل فولهام مواجهة وولفرهامبتون، صاحب المركز الأخير في منافسات الدوري الإنجليزي، ليعود من خلاله إلى طريق الانتصارات.

وتمكن فولهام من التقدم بهدف مبكر في الدقيقة 9 عن طريق اللاعب ريان سيسينيون، ثم أصبحت الأمور أصعب على وولفرهامبتون بعد طرد المدافع إيمانويل أجبادو في الدقيقة 36 إثر إعاقته أحد اللاعين أثناء انفراده بالمرمى.

وأصبحت المباراة أسهل على فولهام الذي واجه 10 لاعبين من وولفرهامبتون لمدة قاربت ساعة كاملة.

وأضاف صاحب الأرض هدفًا ثانيًا في الدقيقة 62 عن طريق تسديدة رائعة من هاري ويلسون، ثم سجل موسكيرا هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه وولفرهامبتون، عند حدود الدقيقة 75.

وارتقى فولهام إلى المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي، بينما بقي وولفز في المركز الأخير بنقطتين فقط، دون تحقيق أي انتصار هذا الموسم.