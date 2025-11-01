المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

0 0
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

1 0
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

2 2
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 0
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تركهم في المركز الأخير.. فولهام يقسو على 10 لاعبين من وولفرهامبتون

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:52 م 01/11/2025
فولهام

من مباراة فولهام وولفرهامبتون

لم يرحم نادي فولهام ضيفه وولفرهامبتون ووندرز، مساء اليوم السبت، ليهزمه بثلاثية نظيفة في مباراة جمعت بينهما على ملعب كرافن كوتيج، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

فولهام يقسو على وولفرهامبتون

استغل فولهام مواجهة وولفرهامبتون، صاحب المركز الأخير في منافسات الدوري الإنجليزي، ليعود من خلاله إلى طريق الانتصارات.

وتمكن فولهام من التقدم بهدف مبكر في الدقيقة 9 عن طريق اللاعب ريان سيسينيون، ثم أصبحت الأمور أصعب على وولفرهامبتون بعد طرد المدافع إيمانويل أجبادو في الدقيقة 36 إثر إعاقته أحد اللاعين أثناء انفراده بالمرمى.

وأصبحت المباراة أسهل على فولهام الذي واجه 10 لاعبين من وولفرهامبتون لمدة قاربت ساعة كاملة.

وأضاف صاحب الأرض هدفًا ثانيًا في الدقيقة 62 عن طريق تسديدة رائعة من هاري ويلسون، ثم سجل موسكيرا هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه وولفرهامبتون، عند حدود الدقيقة 75.

وارتقى فولهام إلى المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي، بينما بقي وولفز في المركز الأخير بنقطتين فقط، دون تحقيق أي انتصار هذا الموسم.

 

مباراة فولهام القادمة
الدوري الإنجليزي فولهام وولفرهامبتون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
تشيلسي

تشيلسي

74

هدف ضائع لتشيلسي بعد تمريرة ويقابلها بيدرو نيتو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من حارس توتنهام

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg