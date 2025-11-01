المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

0 0
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

1 0
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

2 2
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 0
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

مانشستر يونايتد يتابع جوهرة ليل

محمد همام

كتب - محمد همام

08:43 م 01/11/2025
مانشستر يونايتد

فريق مانشستر يونايتد - صورة أرشيفية

دخل أيوب بوادي، لاعب فريق ليل الفرنسي، ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد من أجل الانتقال إلى "الشياطين الحمر" في ظل العروض التي يقدمها.

ويتابع النادي الإنجليزي أكثر من لاعب في مركز الوسط للتعاقد معه، وذلك في إطار تدعيم هذا المركز بناءً على رغبة المدرب البرتغالي روبن أموريم الذي يسعى لتعزيز وسط الفريق.

وأفادت صحيفة "CaughtOffside" يوم السبت، أن مانشستر يونايتد أجرى مناقشات داخلية بشأن التعاقد مع لاعب وسط ليل، أيوب بوادي.

وأضافت الصحيفة أن "الشياطين الحمر" تابعوا اللاعب صاحب الـ18 عامًا بشكل مكثف، حيث تبلغ قيمته التسويقية 30 مليون يورو.

ويمتلك بوادي عقدًا مع ليل ينتهي في صيف 2027، وفي حال عدم تمديد عقده مع النادي، سيكون اللاعب متاحًا للانتقال لأي نادٍ يرغب في خدماته.

وصعد بوادي، صاحب الأصول المغربية، إلى الفريق الأول مع ليل منذ عام 2023، حيث شارك في 67 مباراة في كافة المسابقات، وسجل ثلاثة أهداف دون أن يصنع أي هدف.

وشارك صاحب الـ18 عامًا في 13 مباراة بمختلف المسابقات خلال هذا الموسم، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليل الدوري الفرنسي أيوب بوادي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

