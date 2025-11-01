مانشستر يونايتد يتابع جوهرة ليل

دخل أيوب بوادي، لاعب فريق ليل الفرنسي، ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد من أجل الانتقال إلى "الشياطين الحمر" في ظل العروض التي يقدمها.

ويتابع النادي الإنجليزي أكثر من لاعب في مركز الوسط للتعاقد معه، وذلك في إطار تدعيم هذا المركز بناءً على رغبة المدرب البرتغالي روبن أموريم الذي يسعى لتعزيز وسط الفريق.

وأفادت صحيفة "CaughtOffside" يوم السبت، أن مانشستر يونايتد أجرى مناقشات داخلية بشأن التعاقد مع لاعب وسط ليل، أيوب بوادي.

وأضافت الصحيفة أن "الشياطين الحمر" تابعوا اللاعب صاحب الـ18 عامًا بشكل مكثف، حيث تبلغ قيمته التسويقية 30 مليون يورو.

ويمتلك بوادي عقدًا مع ليل ينتهي في صيف 2027، وفي حال عدم تمديد عقده مع النادي، سيكون اللاعب متاحًا للانتقال لأي نادٍ يرغب في خدماته.

وصعد بوادي، صاحب الأصول المغربية، إلى الفريق الأول مع ليل منذ عام 2023، حيث شارك في 67 مباراة في كافة المسابقات، وسجل ثلاثة أهداف دون أن يصنع أي هدف.

وشارك صاحب الـ18 عامًا في 13 مباراة بمختلف المسابقات خلال هذا الموسم، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.