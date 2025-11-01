يبدأ اللاعب المصري محمد صلاح أساسيًا في تشكيل نادي ليفربول أمام أستون فيلا، مساء اليوم السبت، في مباراة تقام بينهما على ملعب أنفيلد ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويبحث فريق المدرب الهولندي آرني سلوت عن استعادة انتصاراته بعد أن خسر آخر 4 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويأمل ليفربول كذلك في مصالحة الجماهير الغاضبة بعد الخسارة الأخيرة على يد كريستال بالاس في كأس كاراباو، علمًا بأن الفريق خسر 6 من آخر 7 مباريات في جميع المسابقات الرسمية.

تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون

الوسط: ريان جرافينبيرخ، أليكسس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: هوجو إيكيتيكي، كودي جاكبو، محمد صلاح

ويجلس على مقاعد بدلاء ليفربول أمام أستون فيلا: فريدري وودمان، آرمين بيتشي، جو جوميز، واتارو إندو، ميلوش كيركيز، فلوريان فيرتز، فيديريكو كييزا، ريو نجوموها، تراي نيوني.

ويعود صلاح إلى تشكيل ليفربول بعد إراحته في المباراة الماضية بكأس كاراباو ضد كريستال بالاس.

واختار سلوت إشراك العناصر القديمة في تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا، باستثناء هوجو إيكيتيكي، الوحيد الذي يشارك أساسيًا من بين اللاعبين الجديد المنضمين في الصيف.