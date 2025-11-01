إيفرتون يراقب مهاجم تشيلسي تمهيدًا لضمه

يراقب نادي إيفرتون وضع اللاعب السنغالي نيكولاس جاكسون، مهاجم تشيلسي والمعار حاليًا إلى صفوف بايرن ميونيخ، تمهيدًا للانتقال إلى "التوفيز".

وبحسب صحيفة "فوتبول إنسايدر"، فإن إيفرتون يراقب وضع نيكولاس جاكسون، خاصة مع احتمالية عدم إتمام انتقاله إلى بايرن ميونيخ بشكل نهائي.

ويحق لنادي بايرن ميونيخ ضم نيكولاس جاكسون مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، في حال وصوله لعدد معين من المباريات، لكن من المتوقع عدم بقاء اللاعب مع "البافاري".

وشارك الدولي السنغالي في 10 مباريات مع بايرن ميونيخ هذا الموسم، واستطاع أن يسجل هدفين خلال 359 دقيقة لعب.

وكان صاحب الـ24 عامًا قد انتقل إلى صفوف تشيلسي قادمًا من فياريال في صيف 2023، حيث يمتلك عقدًا مع "البلوز" يمتد حتى صيف 2033.

وخرج جاكسون من حسابات المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار الرحيل إلى بايرن ميونيخ.