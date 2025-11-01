المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

0 0
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

1 0
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

2 2
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 0
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إيفرتون يراقب مهاجم تشيلسي تمهيدًا لضمه

محمد همام

كتب - محمد همام

09:03 م 01/11/2025
تشيلسي

فريق تشيلسي - صورة أرشيفية

يراقب نادي إيفرتون وضع اللاعب السنغالي نيكولاس جاكسون، مهاجم تشيلسي والمعار حاليًا إلى صفوف بايرن ميونيخ، تمهيدًا للانتقال إلى "التوفيز".

وبحسب صحيفة "فوتبول إنسايدر"، فإن إيفرتون يراقب وضع نيكولاس جاكسون، خاصة مع احتمالية عدم إتمام انتقاله إلى بايرن ميونيخ بشكل نهائي.

ويحق لنادي بايرن ميونيخ ضم نيكولاس جاكسون مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، في حال وصوله لعدد معين من المباريات، لكن من المتوقع عدم بقاء اللاعب مع "البافاري".

وشارك الدولي السنغالي في 10 مباريات مع بايرن ميونيخ هذا الموسم، واستطاع أن يسجل هدفين خلال 359 دقيقة لعب.

وكان صاحب الـ24 عامًا قد انتقل إلى صفوف تشيلسي قادمًا من فياريال في صيف 2023، حيث يمتلك عقدًا مع "البلوز" يمتد حتى صيف 2033.

وخرج جاكسون من حسابات المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار الرحيل إلى بايرن ميونيخ.

الدوري الإنجليزي تشيلسي إيفرتون نيكولاس جاكسون

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

التعليقات

مباشر
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
تشيلسي

تشيلسي

75

فرصة لتشيلسي بعد تسديدة من ريس جيمس على حدود منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى العارضة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
