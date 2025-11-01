أعلن المدير الفني الإسباني يوناي إيمري، مدرب نادي أستون فيلا، التشكيل الذي يبدأ به أمام ليفربول، مساء اليوم السبت.

ويحل أستون فيلا ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويأمل أستون فيلا في مواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي بعد أن فاز بآخر 4 مباريات على فولهام وبيرنلي وتوتنهام ومانشستر سيتي على الترتيب.

تشكيل أستون فيلا أمام ليفربول

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، باو توريس، لوكاس دين

الوسط: بوبكر كامارا، جون ماكجين، أمادو أونانا

الهجوم: إيفان جويساند، مورجان روجرز، أولي واتكينز

ويجلس على مقاعد بدلاء أستون فيلا أمام ليفربول: ماركو بيزوت، يان ماتسين، فيكتور ليندلوف، تايرون مينجز، روس باركلي، جادون سانشو، دونيل مالين، لامار بوجارد، بن بروجيو.

واختار إيمري إبقاء كل من سانشو ومالين على مقاعد البدلاء، ليشارك جويساند بدلًا منهما رفقة الثنائي الذي لا يقترب منه أحد، روجرز وواتكينز، أهم أسلحة أستون فيلا ضد ليفربول.