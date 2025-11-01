المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

37 37
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 0
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

2 2
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 0
18:00
نيس

نيس

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

2 1
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الفرنسي
اوكسير

اوكسير

0 1
22:05
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

تشكيل أستون فيلا.. واتكينز وروجرز يهاجمان ليفربول في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:19 م 01/11/2025
أستون

روجرز وواتكينز - ثنائي أستون فيلا

أعلن المدير الفني الإسباني يوناي إيمري، مدرب نادي أستون فيلا، التشكيل الذي يبدأ به أمام ليفربول، مساء اليوم السبت.

ويحل أستون فيلا ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويأمل أستون فيلا في مواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي بعد أن فاز بآخر 4 مباريات على فولهام وبيرنلي وتوتنهام ومانشستر سيتي على الترتيب.

تشكيل أستون فيلا أمام ليفربول

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، باو توريس، لوكاس دين

الوسط: بوبكر كامارا، جون ماكجين، أمادو أونانا

الهجوم: إيفان جويساند، مورجان روجرز، أولي واتكينز

ويجلس على مقاعد بدلاء أستون فيلا أمام ليفربول: ماركو بيزوت، يان ماتسين، فيكتور ليندلوف، تايرون مينجز، روس باركلي، جادون سانشو، دونيل مالين، لامار بوجارد، بن بروجيو.

واختار إيمري إبقاء كل من سانشو ومالين على مقاعد البدلاء، ليشارك جويساند بدلًا منهما رفقة الثنائي الذي لا يقترب منه أحد، روجرز وواتكينز، أهم أسلحة أستون فيلا ضد ليفربول.

مباراة أستون فيلا القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي أستون فيلا

مباشر
ليفربول

ليفربول

0 0
أستون فيلا

أستون فيلا

40

5 دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
فالنسيا

فالنسيا

42

الحكم يحتسب ضربة جزاء لصالح ريال مدريد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
